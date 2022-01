Stand: 14.01.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Impen in Hamborg

Meist achtig Perzent vun all Lüüd in Hamborg sünd vull un ganz gegen Corona impt. So as de Soziaalbehöörd Middeweken düsse Week sä, gellt dat goors för negentig Perzent, wenn een blots op de wussen Lüüd kickt. Un vun de is in’e Twüschentiet meist jede Twete ok boostert. Man so as de Soziaalbehöörd dat süht, is een, wat dat freewillige Impen angeiht, woll bald ok al an’t Enn ankamen.

Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 15.01.2022

