Stand: 14.01.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Fro steiht wegen IS vör’t Brett

En Mudder ut Bad Oldesloe steiht siet Dunnersdag düsse Week vör’t Brett vun dat böverste Lannsgericht in Hamborg. Ehr warrt fahrlässige Tötung vörsmeten un dat se bi’n IS mit bi ween is. An de Terror-Organisatschoon Islam‘sche Staat dor schall sik de veerunveertig Johr ole Fro vör söss Johr in Syrien anslaten hebben. Ehr föffteihn Johr ole Söhn is dor denn bi en Bombenangreep bi üm’t Leven kamen.

