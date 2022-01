Stand: 14.01.2022 09:30 Uhr Looppadd för Jan Fedder

Vundaag is dat nu richtig so wiet - dor kriggt Hamborg en Jan-Fedder-Promenaad un dat twüschen de Lannungsbrüchen un Boomwall. Twee Johr is dat nu her, wo de Hamborger Schauspeler storven is. Vundaag weer he sövenunsösstig Johr oolt worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.01.2022 | 09:30 Uhr