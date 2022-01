Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr Footballspelen mit Tokiekers

Spelen heel un deel ahn Tokiekers, de mutt dat in den Hamborger Profisport nu doch nich geven. De Hamborger Binnenbehöörd harr mit de Verenen ut den Profisport snackt un fastleggt, dat schall Utnahmen geven. Tolaten sünd nich mehr as tweedusend Tokiekers an de frische Luft un dusend bi en Speel binnen. Gellen deit ok wieder 2G-Plus un de Plicht en Mask optosetten. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.01.2022 | 09:30 Uhr