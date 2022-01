Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr Coronatallen

Dat Robert-Koch-Institut mellt en ne’en hööchsten Stand bi de Coronatallen in Düütschland. Opstünns gifft dat mehr as eenunachtigdusendveerhunnert ne’e Infekschonen. De Inzidenz liggt bi meist veerhunnertachtuntwintig. Güstern leeg se bi goot veerhunnertsöven. In Hamborg is güstern för de Inzidenz en Rekordweert vun sövenhunnertdreeuntwintig mellt worrn. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

