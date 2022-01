Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr AOK-Lüüd anklaagt

Nu hebbt se allens ünnersöcht un de Fall kümmt vör’t Brett: Dat Hamborger Avendblatt schrifft, dat de Staatsanwaltschop Lüüd anklaagt hett, de mal en Top-Positschoon bi de AOK-Rheinland-Hamborg harrn. Jüm warrt to Last leggt, dat se Lüüd op Papeer kranker maakt hebbt, as se egentlich weern. So hett de Krankenkass en to hogen Finanz-Utgliek kregen. De AOK seggt, dor weer rein gor nix an. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

