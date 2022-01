Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr BGH: Hüer in'n Lockdown

Wegen de Corona-Kries müssen jo in'n Lockdown Ladens tomaken. Doch müssen de, de Lodens hefft, in de Tiet ok vull jümehr Hüer betahlen? Mit düsse Fraag hett sik de Bunnsgerichtshoff en paar Maanden lang uteenannersett. De Richters hefft graad bekanntmaakt: Vun Grund op gifft dat en Recht op Hüer-Minnern. Wo hooch se is, mutt man vun Fall to Fall utmaakt warrn. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2022 | 09:30 Uhr