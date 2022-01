Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr Dressel stoppt Millionen-Opdrag

En Millionen-Opdrag vun de Finanzbehöörd för en Hamborger Ünnernehmen is vun'n Disch. Finanzsenater Andreas Dressel hett dat nu allens trüchtrocken, denn den Opdrag harr en Firma vun en SPD-Parteifründ kregen. Kritikers smeten Dressel vör, he weer dor to eng mit verbandelt. Dressel sä, dat de Sook vun't Recht ut bekeken gor keen Problem ween wüür. De Debatt harr man den Projekt, üm dat dat güng, nich goot doon. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

