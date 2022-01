Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr Füer op St. Pauli

Op Sankt Pauli hett dat in de Nacht brennt. Utbroken is dat Füer in en Krog in't Parterr vun en Wohnhuus in de Clemens-Schulz-Straat. De Flammen sünd bet na'n veerten Stock hooch gahn. Üm un bi dörtig Minschen müssen ut dat Huus rut; twee sünd'n lütt beten to Schaden kamen. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

