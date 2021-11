Stand: 05.11.2021 09:30 Uhr Biraat för de Energiewenn

Woans kann dat mit de Energiewenn hier bi uns in Hamborg mit henhauen? Dor hebbt güstern Hamborger Fachlüüd för Ümweltschutz, Industrie, Handwark, Arbeit un Wahnen över snackt. Mit den nee grünnten Biraat för de Energiewenn will Ümweltsenater Jens Kerstan dat mit henkriegen, dat Saken, de se in’e Tokunft in Gang setten doot, beter annahmen warrt. De fiefuntwintig stännigen Liddmaten snackt blangen anner Saken ok doröver, woans de Stadt op lange Sicht un goot för de Ümwelt mit Energie versoorgt warrn kann.

