Stand: 02.11.2021 09:30 Uhr Weltklimadrepen

Bet tweedusenddörtig sall dat Toschannenmaken vun Woolden un anner Landschopen stoppt warrn. Dorför hebbt sik mehr as eenhunnert Länner op dat Weltklimadrepen in Glasgow in de Plicht nahmen. Dor höört ok Düütschland un de EU mit dorto. För Klima-Aktivisten langt düsse Tietplaan nich. Tweedusenddörtig is jem to laat, wieldat de Woolden bet dorhen eenfach afmaakt warrt. // Stand 02.11.2021, Kl. 9:30

