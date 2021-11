Stand: 01.11.2021 09:30 Uhr Personaalwessel bi de Justizbehöörd

De Arger is eerstmal vun’n Disch – in de Justizbehöörd kunn dat nu wedder wat sinniger togahn: Justizsenatersch Anna Gallina harr sik dat wünscht – nu mutt ehr Staatsrätin Katja Günther den Hoot nehmen. Börgermeister Peter Tschentscher warrt ehr ut’t Amt rutlaten, see en Sprekersch vun’n Senaat. Dat Vertroen twüschen de beiden Froens is twei. Velen meent, dat geiht woll op de Reken vun de Gröne Justizsenatersch.

/ Stand: 01.11.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.11.2021 | 09:30 Uhr