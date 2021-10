Stand: 29.10.2021 09:30 Uhr Ne’e Böverste an Hamborgs Uni

De Universität in Hamborg wählt vundaag en ne’en Präsidenten. An’n Namiddag wüllt se denn seggen, wokeen in’n Februaarmaand op Dieter Lenzen op nakamen deit. Dat letzte Woort hett aver de Senaat: De mutt denn den Böversten vun’e Uni noch rein vun’e Form her afnicken. Lenzen is 2010 vun Berlin na Hamborg henkamen ween. De Uni Hamborg höört mit mehr as veertigdusend Studentinnen un Studenten to de gröttsten Hoochscholen in Düütschland.

// Stand: 29.10.2021, Kl. 9:30

