Stand: 28.10.2021 09:30 Uhr DFB-Pokal: St. Pauli in't Achtelfinaal

Drei to Twee no Verlängern: De FC Sankt Pauli hett bi Dynamo Dresden wunnen un steiht nu in't Achtelfinaal vun'n DFB-Pokol. Pauli harr gliek twee Mal vörn legen, Dresden harr twee Mal utgleken – en Mal dör en Egentor vun de Hamborgers. Eerst in de eenhunnerteerst Minuut möök de inwesselte Christopher Buchtmann dat Drei-Twee för Sankt Pauli. | Stand 28.10.2021 Kl. 9:30

