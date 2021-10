Stand: 28.10.2021 09:30 Uhr Protest vör de Finanzbehöörd

In'n öffentlichen Deenst loopt de Tarif-Verhanneln. De Beamtenbund hett nu för vundaag Middag to en Demo vör de Finanzbehöörd opropen. Ok in anner Bunnslänner schall dat Protesten geven. Al güstern weren in Hamborg bummelig eendusendsövenhunnert Minschen op de Straat: De Warkschop Verdi harr to'n Streik opropen. In Hamborg geiht dat üm mehr Geld för üm un bi söventigdusend Arbeiders. | Stand 28.10.2021 Kl. 9:30

