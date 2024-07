Wacken-Festival: Comic-Künstler Kim Schmidt zeichnet Wimmelbild Stand: 18.07.2024 12:13 Uhr Der Zeichner liebt Comics und das Wacken Open Air. Passend zur neuesten Ausgabe Ende Juli hat er ein Wimmelbild gezeichnet, auf dem auch die Festival-Gründer vertreten sind. Eine ultimative Wacken-Liebeserklärung.

von Lars Kaufmann

"Nasse Füße bei Wacken, das muss sein", sagt Kim Schmidt. "Ich finde es auch erstaunlich, dass hier in zwei, drei Wochen alles aufgebaut ist, zigtausend Leute hier rumwandern und die Musik hier über die Felder dröhnt." Dann werden 85.000 und mehr Menschen vor Ort sein - beim wohl bekanntesten Heavy-Metal-Festival der Welt, dem Wacken Open Air.

Kim Schmidt: Comic-Zeichner und Wimmelbild-Fan

Gerade ist es nicht viel mehr als eine nasse Wiese in Schleswig-Holstein, meint Kim Schmidt: "Wenn ich das jetzt sehe: Hier ist alles grün. Letztes Jahr war das alles schwarz, eine schwarze Soße war das." Der Zeichner und Cartoonist freut sich immer auf die Zeit: "Hier kommt die ganze Welt zusammen und hört sich Musik an, freut sich und macht Party. Da wird natürlich auch ein bisschen Bier getrunken. Das gehört natürlich auch alles dazu."

Was genau alles zu Wacken gehört - wer wüsste das besser als Kim Schmidt, Cartoonist, Comic-Zeichner und Wimmelbild-Fan. Seine ultimative Liebeserklärung an das Festival: die ganze Welt von Wacken in einem Bild. "Ich wollte alles drauf haben und mal das ganze Ding zeichnen. In Wacken sind ja immer so 85.000 Besucher plus die Tagesgäste, also so 100.000 Menschen, die sich da zusammenfinden. Die habe ich natürlich nicht alle auf dem Bild - aber ich würde mal sagen: die Hälfte", schmunzelt der Künstler.

Jahre des Beobachtens und Wochen des Zeichnens

Zu sehen sind neben Adam und Eva auch Hübner und Jensen - die beiden haben das Festival vor 34 Jahren gegründet. Und auch die wichtigsten Personen des Festivals sind abgebildet: die Einheimischen - wie die Wacken Firefighters. "Es ist ja nicht nur diese reine Partyfläche von dem Festival, sondern das ganze Dorf macht mit", schwärmt der Zeichner, "du kannst dich auch den ganzen Tag in dem Dorf da an der Hauptstraße aufhalten, da gibt es jede Menge Bierstände, da ist auch immer Party, da ist immer was los."

Nach Jahren des Beobachtens, tausenden Fotos und fünf Wochen währendem Zeichnen, ist es aber auch mal gut mit Wacken für den Comic-Künstler, oder etwa nicht? "Ne, ich habe Bock auf Wacken! Ich freue mich drauf. Das Wimmelbild ist ja jetzt abgehakt, jetzt kommt der Spaß!" Ein paar Tage nur noch. Ab dem 31. Juli steigt das nächste Wacken Open Air.

