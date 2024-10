Simply Red auf Jubiläumstour: Hier spielt die Band 2025 Stand: 08.10.2024 06:00 Uhr 1985 gründete Mick Hucknall in einem Arbeiterviertel von Manchester die Band Simply Red. 2025, also 40 Jahre später, will die Band auf Jubiläumstour gehen - und wird dabei unter anderem in Hamburg und Hannover auftreten.

Vom Debüt "Picture Book" (1985) bis zum letzten Longplayer "Time" (2023): Simply Red blicken auf vier Jahrzehnte Bandgeschichte mit 60 Millionen verkauften Alben und vielen Hits zurück. Auf ihrer Welttournee zum Jubiläum wird die Gruppe 2025 elf Konzerte in Deutschland spielen - und kommt dabei auch in den Norden.

Simply Red: Alle Deutschland-Termine 2025

In Hamburg tritt Simply Red am 17. Oktober, in Hannover am 29. Oktober 2025 auf. Die weiteren Deutschland-Termine: Leipzig (18. Oktober), Berlin (19. Oktober), München (21. Oktober), Nürnberg (22. Oktober), Mannheim (25. Oktober), Stuttgart (26. Oktober), Oberhausen (28. Oktober), Köln (31. Oktober) und Frankfurt (1. November).

Der allgemeine Vorverkauf startet am 18.Oktober.

Sänger Mick Hucknall gründete Simply Red 1985 in einem Arbeiterviertel von Manchester. Die Band feierte mit der ersten Single "Money's Too Tight (To Mention)" sowie dem für den BRIT-Award nominierten Album "Picture Book" früh Erfolge. Die Band genoss schon bald Superstar-Status und produzierte weltweite Hits.

Mick Hucknall verspricht den Fans einen unvergesslichen Abend

"Simply Red besteht nun schon seit 40 Jahren! Wir freuen uns darauf, dieses besondere Ereignis mit euch allen auf unserer Tour 2025 zu feiern", schreibt Hucknall in einem Presse-Statement. "Die Fans können sich jetzt schon darauf freuen, all ihre Lieblingslieder von Simply Red von 1985 bis heute zu hören und einen unvergesslichen Abend zu erleben, an dem wir den unglaublichen Weg feiern, den wir in den letzten vier Jahrzehnten gemeinsam gegangen sind."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 28.05.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop