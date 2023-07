Simply Red in Kiel: Begeisterung und starke Emotionen Stand: 12.07.2023 09:06 Uhr Die britische Band Simply Red hat mit Hits wie "Better with you" und "Holding back the years" beim Schleswig-Holstein Musikfestival eingeheizt und damit bei vielen Fans ganz persönliche Erinnerungen geweckt.

Simply Red, die Soul-Popband aus England beim Schleswig-Holstein Musikfestival? Ja, das passt gut, denn das Festival hat in diesem Jahr das Schwerpunktthema London. Und es passte auch der Band um Sänger Mick Hucknall, denn diese ist gerade mit einer 12 Städte Tour in Deutschland unterwegs. Das Konzert in der Wunderino Arena in Kiel war fast komplett ausverkauft - und die Fans begeistert.

Schon seit 38 Jahren begeistert die Band um Rotschopf Mick Hucknall ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Die Songs erzählen dabei mitunter von ganz persönlichen Erlebnissen.

Etwa, "Better with you" vom neuen Simply Red Album "Time", eine Liebeserklärung an Mick Hucknalls Frau Gabrielle. Ein Liebeslied, mit dem er gleich zu Beginn des Konzerts gestern Abend eine romantische Atmosphäre verbreitet. Doch so richtig springt der Funke erst über als Hucknall ankündigt, dass es jetzt zurück in die Achtziger geht.

Persönliche Erinnerungen, auch bei den Fans

Bei "Holding back the years" werden die Smartphones gezückt und fast alle, die hier mit schunkeln und mitsingen, egal welchen Alters, verbinden eine persönliche Erinnerung mit den Songs von Simply Red. Sänger Mick Hucknall genießt das, wie er zum Auftakt der Tour der BBC erzählt

"Ich kann einen Song schreiben, der etwas ganz persönliches für mich bedeutet", erzählt der Sänger zum Auftakt der Tour der BBC im Interview. "Aber es ist eine der großen Freuden beim Songschreiben, wenn Leute sagen, ich habe den Song bei meiner Hochzeit gespielt oder auf der Beerdigung meines Vaters oder so. Das gibt einem das Gefühl, das Leben der Menschen zu bereichern." Und das beweist die Band mit ihren Hits den ganzen Abend immer wieder.

Mit "If you dont know me by now" geht das wunderbare Konzert in Kiel zu Ende und lässt viele begeisterte Fans zurück: "Super! Hat uns sehr, sehr gut gefallen!" "Es war von vorne bis hinten großartig!" In 38 Jahren auf der Bühne haben Simply Red also nichts verlernt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals