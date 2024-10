Scorpions werden 60 - und planen ein "spektakuläres Ereignis" Stand: 24.10.2024 10:17 Uhr Spielen die Scorpions 2025 ihr erstes Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover? Das und weitere Programmdetails zur Feier ihres 60. Geburtstags geben die Bandmitglieder heute bekannt.

Die Band Scorpions feiert im Jahr 2025 ihr 60-jähriges Bandjubiläum. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte ab Februar in Las Vegas in den USA. Nun wird die Band das gesamte Programm bekannt geben und kündigt Großes an: "Ein außergewöhnliches Ereignis wirft seine Schatten voraus: Die Scorpions, Deutschlands international erfolgreichste Band aller Zeiten, feiert im kommenden Jahr ihren 60. Geburtstag", heißt es in der Einladung zur Pressekonferenz. "Den runden Geburtstag gilt es mit einem spektakulären Ereignis 2025 in der Heimatstadt zu feiern."

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet ein offizieller Fototermin im 96-Stadion am Maschsee statt. Daran nehmen Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee und Pawel Mąciwoda teil, also alle Bandmitglieder. Die Ankündigung hat inzwischen Spekulationen geweckt, ob es sich bei dem "spektakulären Ereignis" um ein Stadionkonzert in der Heimatstadt der Band handeln könnte. Es wäre das erste in der Geschichte der Band, das in Hannover stattfindet. In Niedersachsen haben die Scorpions zuletzt in Wolfsburg ein Stadionkonzert gespielt. Das aber ist schon etwas länger her - damals schrieb man das Jahr 1997.

