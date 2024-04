"König der Löwen": Vier neue Gesichter beim Musical in Hamburg Stand: 11.04.2024 08:50 Uhr Die vier neuen Hauptdarsteller haben sich in einer öffentlichen Probe vorgestellt. Das gab es beim "König der Löwen" in Hamburg zum ersten Mal seit der Premiere des Musicals vor 22 Jahren.

von Danny Marques Marcalo

Der Text sitzt schon. Nokwanda Khuzwayo aus Südafrika ist die neue Nala. Auf der Probebühne des König der Löwen-Theaters übt sie seit Wochen immer wieder ihre Szenen mit Gonzalo Campos.

Gonzalo Campos ist der neue Simba

Campos ist der neue Simba. Er hat zwar bereits in Stuttgart den Aladdin gespielt. Aber in der Musicalwelt ist der Simba die viel größere Rolle, Simba ist schließlich DER König der Löwen, eine Rolle der Kategorie Hamlet am Theater oder James Bond im Kino. Entsprechend hoch war der Puls, als der Anruf kam, dass er Simba wird. "Ich war natürlich sehr aufgeregt" erzählt Campos lachend. "Man muss halt professionell bleiben am Telefon. Aber ich konnte es nicht. Ich war so aufgeregt und so glücklich."

Nokwanda Khuzwayo aus Südafrika als Nala

Auch Gonzalos Campos‘ Spielpartnerin Nokwanda Khuzwayo hat schon reichlich Musicalerfahrung. Sie war schon in Brasilien und in China Teil des Ensembles. Hat den Text auf Portugiesisch und Englisch gespielt. Aber das Deutsche, macht ihr zu schaffen. "Deutsch ist bisher die schwierigste Variante. Vor allem das mit den Umlauten. Die Üs, die Äs. Irgendwas zwischen U und I. Da tu ich mich manchmal noch schwer mit", erklärt sie.

Offene Probe fast schon Aufführung

Die offene Probe ist mehr Pressetermin, als echte Probe, denn es sieht alles schon recht fertig aus. Simba und Nala harmonieren. Und in einer anderen Szene fauchen sich Mufasa und sein böser Bruder Scar schon gut an. Sechs bis acht Wochen dauert es, bis Neulinge im Ensemble genug geprobt haben. Beim Musical gibt es normalerweise drei Sparten, Gesang, Tanz und Schauspiel. Beim "König der Löwen" sprechen die Macher aber von vier Sparten. Die Vierte, das wären die Puppen und Masken. Sie und die Menschen, die sie bedienen und tragen, müssen sich perfekt ergänzen.

Jerry Marwigs Kostüm ist höher als Türrahmen

Jerry Marwig spielt den Scar und hat die Tücken des Kostüms bereits kennengelernt. "Ich bin gegen sämtlich Türzargen gelaufen, die es hier so gibt. Ich bin 1,93 Meter groß. Mit der Maske dann gut 2,50 Meter. Ich kann sie zwar runterdrehen, wenn ich mich bücke, im zweiten Akt hab ich aber eine feste Maske und da muss ich mich wirklich im 90-Grad-Winkel biegen, um durch die Tür zu kommen."

Lamont Alexander Pierce als erhabener Mufasa

Marwig ist ein alter Hase im Geschäft. 1989 hat er seine Musicalausbildung an der Hamburger Stage School begonnen. Damals habe er schon einmal vorgesungen, wurde nicht genommen. Jetzt hat es aber geklappt. Er freue sich, manchmal lege er inzwischen auf Scars knurrige Attitüde an den Tag. Ein Gefühl, dass auch der vierte Neue kennt, Lamont Alexander Pierce spielt den edlen Mufasa. "Das ist ja jemand, zu dem man aufschaut. Und da merke ich schon manchmal, wie sich dieses edle und erhabene in meinen Alltag einschleicht", erzählt Pierce.

Ab dem 25.April ist die gesamte Hauptbesetzung beim König der Löwen dann brandneu. Hakuna Matata!

