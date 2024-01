Musicals 2024 in Hamburg: "Hercules" naht, "Die Eiskönigin" geht Stand: 03.01.2024 11:52 Uhr Zu Hamburg gehören immer Musicals. Da ist 2024 eine Menge in Bewegung. Ein Blick auf aktuelle und zukünftige Shows in Hamburg wie "Tanz der Vampire", "Hercules", "MJ", "& Julia" und die "Eiskönigin".

von Petra Volquardsen

Das Hamburger Musicaljahr 2024 bringt Abschiede und Neuanfänge. "Mamma Mia", das Musical mit den Abba Hits ist nur noch bis zum 21. Januar zu sehen und zu hören. Dann ist Schluss und nach ein paar Wochen Umbau und Proben geht es im Theater Neue Flora mitten hinein in die griechische Götterwelt.

"Hercules" - Weltpremiere mit Starkomponist Alan Menken am 24. März

Hercules, das Musical nach dem gleichnamigen Disney Zeichentrickfilm feiert am 24. März Welt-Premiere in Hamburg. Worum geht's? Hercules, Zeus' Sohn, wächst in der Menschenwelt auf. Als er das Geheimnis seiner Herkunft erfährt, will er sich als Held beweisen und auf den Olymp, den Berg der Götter, zurückkehren.

Musikalisch gibt es bei Hercules unter anderem viel Gospelmusik. Musicaldarsteller Bénet Monteiro, der vor kurzem noch als "Hamilton" auf der Bühne stand, spielt die Titelrolle. Was Bühnenbild und Kostüme angeht, wird hier groß aufgefahren. "Ich kann kaum abwarten, was die Kostüme angeht, es ist eine Mischung aus Greek und Gucci", freut sich Monteiro. Zur Premiere im März wird unter anderem der Komponist und mehrfache Oscar-Preisträger Alan Menken in Hamburg erwartet.

Im Operettenhaus an der Reeperbahn läuft zurzeit noch "Tanz der Vampire". Im April und Mai übernimmt für ausgewählte Vorstellungen Thomas Borchert die Hauptrolle des Grafen von Krolock. Keiner hat diese Rolle in Deutschland so oft gespielt, wie er.

"& Julia" wird ab Oktober Shakespeares Klassiker Romeo und Julia neu erzählt

Die Geschichte von Romeo und Julia kennt jeder. Aber was, wenn alles ganz anders gelaufen wäre? Wie ergeht es Julia ohne Romeo? Im Musical "& Julia" wird Shakespeares Geschichte nochmal neu erzählt - mit jeder Menge Nummer 1 Hits. Eine Show, die das Leben feiert, verspricht die Ankündigung. Die englischen Song-Texte werden im Original zu hören sein. Die Dialoge sind auf Deutsch. Ende Oktober ist Premiere im Operettenhaus.

Stage Theater an der Elbe - Adieu Eiskönigin, hallo Michel Jackson

Das Stage Theater an der Elbe feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Bis zum September funkelt hier noch Abend für Abend der Kristallpalast der "Eiskönigin".

Im Dezember übernimmt dann "MJ", das Musical über den verstorbenen Pop-Giganten Michael Jackson.

In Amerika reichen die Anfangsbuchstaben, und jeder weiß sofort, um wen es geht. Fürs deutsche Publikum gibt’s einen Untertitel dazu: Das Michael Jackson Musical. "Wir würdigen den Künstler Michael Jackson", sagt Stephan Jaekel von Stage Entertainment. Bei der Premiere in New York gab es viel Jubel. Aber auch Proteste wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson.

"Dino" unter den Hamburger Musicals: "König der Löwen"

Das Musical-Karussell dreht sich. Eine Show allerdings bleibt Hamburg erhalten: "König der Löwen" im Musicaltheater im Hafen spielt und spielt und spielt - jetzt schon seit über 23 Jahren. In diesem Jahr wird wohl die oder der 16 Millionste Besucher begrüßt werden können. Das macht dem Löwenkönig so schnell kein anderer nach.

