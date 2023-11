Hamburg: "The Joni Project" auf Kampnagel begeistert Publikum Stand: 06.11.2023 10:44 Uhr Die Kanadierin Joni Mitchell ist Dichterin, Malerin, Produzentin und eine der größten Singer-Songwriterinnen. Am 7. November wird sie 80 Jahre alt. In Hamburg wurde ihr Geburtstag am Sonntag in der Kulturfabrik Kampnagel schon mal vorgefeiert.

von Petra Volquardsen

"The Joni Project" - so heißt das Projekt der Hamburgerin Stefanie Hempel. In der Vergangenheit hat ´sie immer mal wieder ganze Beatles-Alben live auf die Bühne gebracht hat. Nun also ein Konzert zu Ehren von Joni Mitchell. Die Hamburger Musikerin sitzt am Flügel und singt. Zusammen mit vielen Gästen will sie das Werk von Joni Mitchell feiern. "Bei Joni geht es immer um die Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Sie will unbedingt dieses Wesen Mensch, Frau, Mann verstehen und dafür muss man sich auf den Weg machen", sagt sie.

Angefangen hat alles ganz klein in der Corona-Zeit

Der Blick auf die Bühne zeigt: Die Initiatorinnen des Joni Projects haben sich Einiges vorgenommen. Die Bühne steht voll mit Instrumenten: Geigen, Cello und Kontrabass, Harmonium, Vibraphon und jede Menge Gitarren.

Angefangen hat alles ganz klein: Während der Corona-Zeit trifft sich Stefanie Hempel mit den Multi-Instrumentalistinnen und Sängerinnen Anne de Wolff aus Hamburg und Iris Romen aus Berlin. Schnell wird klar: Daraus kann mehr werden. Die drei harmonieren perfekt.

Nach und nach immer mehr musikalische Gäste

Nach und nach kommen immer mehr musikalische Gäste auf die Bühne. Die Stimme von Katharine Franck haben viele noch von den Rainbirds im Ohr. Sängerin Lisa Bassange singt unter anderem das Lied, das Joni Mitchell für ihre zur Adoption freigegebene Tochter geschrieben hat und Anna Depenbusch atmet noch mal tief durch, bevor sie Joni Mitchells Lied über ihre Wahlheimat Kalifornien singt.

Ganz besonderer Gast: Gitte Haenning

Bei aller Vorbereitung: Manches lässt sich nicht planen. Der kanadische Sänger Martin Gallop ist krank und kann deshalb nicht dabei sein. Kurzerhand wird eine Handyaufnahme aus der Probenzeit abgespielt. Stefanie Hempel und die anderen singen live dazu. Jazzmusikern Alma Naidu hätte es wegen der Sperrung des Hamburger Flughafens fast nicht mehr zum Konzert geschafft. Sie tritt auf, ohne vorher mit der Band geprobt zu haben. Und dann ist da noch dieser ganze besondere Gast: Gitte Haenning. "Als man mich fragte, habe ich ohne zu zögern sofort zugesagt“, sagt sie.

Publikum ist schwer begeistert

Catt, die jüngste der Sängerinnen beginnt. Lisa Bassange übernimmt. Gitte Haenning macht es sichtlich Spaß, zusammen mit den anderen dieses bekannte Lied von Joni Mitchell auf die Bühne zu bringen. Am Ende singen noch alle im Saal ein Happy Birthday für Joni Mitchell. Stefanie Hempel wird es ihr zum Geburtstag als Video zusenden.

Beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut sie und alle anderen den Konzertabend in Hamburg gestaltet haben. Joni Mitchell hätte das alles sicher gefallen. Das Publikum ist zu Recht schwer begeistert.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit: Joni Mitchell – "Big Yellow Taxi" Die kanadische Singer- und Songwriterin Joni Mitchell bringt im Jahr 1970 den Song "Big Yellow Taxi" heraus. Erst später wird das Lied zum Klassiker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 06.11.2023 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop