Die Fantastischen Vier rocken in Jamel gegen Rechtsextremismus Stand: 31.08.2024 08:29 Uhr Das Festival "Jamel rockt den Förster" in Nordwestmecklenburg hat am Freitag mit einem Auftritt von Olli Schulz und den Fantastischen Vier begonnen. Wer spielen würde, blieb bis zum letzten Moment geheim. 3.500 Musikfans waren angereist.

"Vielen Dank an die Familie Lohmeyer, dass sie Liebe verbreiten in Zeiten der Dunkelheit", sagte Rapper Michi Beck von den Fantastischen Vier begleitet von starkem Applaus der Besucherinnen und Besucher. Der Auftritt in Jamel habe für sie eine große politische Bedeutung. "Es geht um nichts weniger als um die persönliche Freiheit, die verloren geht. In Jamel kann man das besichtigen." Sie begeisterten rund 3.500 Besucherinnen und Besucher.

Olli Schulz: "Man muss sein Leben nicht mit Hass erfüllen"

Vor den Fantastischen Vier standen die Chemnitzer Popband Tränen und der Hamburger Songwriter Olli Schulz auf der Bühne. "Ich hoffe, die Kinder der Typen da drüben hören uns hier auch, denn man muss sein Leben nicht mit Hass erfüllen", sagte der 50-jährige Schulz. Die Familie Lohmeyer hofft, ihre Botschaft gegen Fremdenhass übermitteln zu können. Sie wollen ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. "Tausende strahlende Gesichter im Publikum, fantastische Musikacts auf beiden Bühnen und selbst der vormittägliche Regen hat sich 'nach rechts' verzogen. Besser geht's nicht", sagte die Veranstalterin Birgit Lohmeyer. Am Mittag hatte Innenminister Christian Pegel das Musikfest eröffnet. Es dauert zwei Tage.

Line-up wird immer im letzten Moment bekannt

Seit 2007 findet in Jamel das Festival gegen Rechtsextremismus statt. Veranstalter ist das Ehepaar Lohmeyer, das seit 2004 dort lebt. Es geht auch darum, auf die starke Neonazi-Szene in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Gägelow aufmerksam zu machen. In den vergangenen Jahren waren bereits Musikgrößen wie Herbert Grönemeyer, Fettes Brot, Igor Levit oder die Toten Hosen dort aufgetraten. In diesem Jahr war das Festival nach 30 Minuten ausverkauft, obwohl die Veranstalter - wie immer - noch nicht verraten hatten, wer auftritt. Sie möchten, dass die Fans besonders an der politischen Aussage des Festivals interessiert sind und ihr Kommen nicht davon abhängig machen, welcher prominente Musiker sich angesagt hat.

VIDEO: Festival "Jamel rockt den Förster" gestartet (1 Min)

Politischer Streit wegen vermeintlicher Umweltvergehen

Anfang des Jahres hatte es eine kommunalpolitische Auseinandersetzung um das Festival gegeben. Ein Gemeindevertreter hatte das Veranstalter-Ehepaar wegen vermeintlicher Umweltvergehen angezeigt. Die Schweriner Staatsanwaltschaft hatte wegen fehlenden Tatverdachts aber von Ermittlungen abgesehen. Im März wurde dann entschieden, einen Nutzungsvertrag für die dringend benötigte Wiesenfläche mit den Festivalveranstaltern abzuschließen.

Man lasse sich nicht einschüchtern und stehe "zusammen gegen Faschisten und ihre Handlanger hier in der Region", sagte Birgit Lohmeyer. Ihr Mann Horst ergänzte: "Unser Festival dient nicht nur uns selbst, sondern allen Beteiligten - ehrenamtlichen Helfern, Künstlern und Besuchern - als lustvolles Empowerment gegen rechts."



Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 30.08.2024 | 19:30 Uhr