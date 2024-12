Weihnachtsgedichte fürs Fest: Lustig, besinnlich und anrührend

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,

mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit.

Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle

schöne Blumen der Vergangenheit.



Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,

und das alte Lied von Gott und Christ

bebt durch Seelen und verkündet leise,

dass die kleinste Welt die größte ist.

Schenke groß oder klein,

Aber immer gediegen.

Wenn die Bedachten

Die Gaben wiegen,

sei dein Gewissen rein.



Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei,

Was in dir wohnt

An Meinung, Geschmack und Humor,

So dass die eigene Freude zuvor

Dich reichlich belohnt.



Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenk,

Dass dein Geschenk

Du selber bist.

Es war einmal eine Glocke,

die machte baum, baum...

Und es war einmal eine Flocke,

die fiel dazu wie im Traum...



Die fiel dazu wie im Traum...

Die sank so leis hernieder,

wie ein Stück Engleingefieder

aus dem silbernen Sternenraum.



Es war einmal eine Glocke,

die machte baum, baum...

Und dazu fiel eine Flocke,

so leis als wie ein Traum...



So leis als wie ein Traum ...

Und als vieltausend gefallen leis,

da war die ganze Erde weiß,

als wie von Engleinflaum.



Da war die ganze Erde weiß,

als wie von Engleinflaum.

Es war einmal ein Tännelein

mit braunen Kuchenherzlein

und Glitzergold und Äpflein fein

und vielen bunten Kerzlein:

Das war am Weihnachtsfest so grün

als fing es eben an zu blühn.



Doch nach nicht gar zu langer Zeit,

da stands im Garten unten,

und seine ganze Herrlichkeit

war, ach, dahingeschwunden.

Die grünen Nadeln war’n verdorrt,

die Herzlein und die Kerzlein fort.



Bis eines Tags der Gärtner kam,

den fror zu Haus im Dunkeln,

und es in seinen Ofen nahm –

Hei! Tat`s da sprühn und funkeln!

Und flammte jubelnd himmelwärts

in hundert Flämmlein an Gottes Herz.

Nußknacker, du machst ein grimmig Gesicht -

Ich aber, ich fürchte vor dir mich nicht:

Ich weiß, du meinst es gut mit mir,

Drum bring ich meine Nüsse dir.



Ich weiß, du bist ein Meister im Knacken:

Du kannst mit deinen dicken Backen

Gar hübsch die harten Nüsse packen

Und weißt sie vortrefflich aufzuknacken.



Nußknacker, drum bitt ich dich, bitt ich dich,

Hast bessere Zähn als ich, Zähn als ich.

O knacke nur, knacke nur immerzu!

Ich will dir zu Ehren, die Kerne verzehren.



O knacke nur, knack knack knack! immerzu!

Ei, welch ein braver Kerl bist du!

Der Schneemann auf der Straße

trägt einen weißen Rock,

hat eine rote Nase

und einen dicken Stock.



Er rührt sich nicht vom Flecke,

auch wenn es stürmt und schneit.

Stumm steht er an der Ecke

zur kalten Winterszeit.



Doch tropft es von den Dächern

im ersten Sonnenschein,

da fängt er an zu laufen,

und niemand holt ihn ein.

Nun senkt sich wieder auf die heim'schen Fluren

die Weihenacht! die Weihenacht!

Was die Mamas bepackt nach Hause fuhren,

wir kriegens jetzo freundlich dargebracht.



Der Asphalt glitscht. Kann Emil das gebrauchen?

Die Braut kramt schämig in dem Portemonnaie.

Sie schenkt ihm, teils zum Schmuck und teils zum Rauchen,

den Aschenbecher aus Emalch glasé.



Das Christkind kommt! Wir jungen Leute lauschen

auf einen stillen heiligen Grammophon.

Das Christkind kommt und ist bereit zu tauschen

den Schlips, die Puppe und das Lexikohn,



Und sitzt der wackre Bürger bei den Seinen,

voll Karpfen, still im Stuhl, um halber zehn,

dann ist er mit sich selbst zufrieden und im reinen:

"ch ja, son Christfest is doch ooch janz scheen!"



Und frohgelaunt spricht er vom "Weihnachtswetter",

mag es nun regnen oder mag es schnein,

Jovial und schmauchend liest er seine Morgenblätter,

die trächtig sind von süßen Plauderein



So trifft denn nur auf eitel Glück hienieden

in dieser Residenz Christkindleins Flug?

Mein Gott, sie mimen eben Weihnachtsfrieden ...

"Wir spielen alle. Wer es weiß, ist klug."

So steh ich nun vor deutschen Trümmern

und sing mir still mein Weihnachtslied.

Ich brauch mich nicht mehr drum zu kümmern,

was weit in aller Welt geschieht.

Die ist den andern. Uns die Klage.

Ich summe leis, ich merk es kaum,

die Weise meiner Jugendtage:

O Tannebaum!



Wenn ich so der Knecht Ruprecht wäre

und käm in dies Brimborium

- bei Deutschen fruchtet keine Lehre -

weiß Gott! ich kehrte wieder um.

Das letzte Brotkorn geht zur Neige.

Die Gasse gröhlt. Sie schlagen Schaum.

Ich hing sie gern in deine Zweige,

o Tannebaum!



Ich starre in die Knisterkerzen:

Wer ist an all dem Jammer schuld?

Wer warf uns so in Blut und Schmerzen?

uns Deutsche mit der Lammsgeduld?

Die leiden nicht. Die warten bieder.

Ich träume meinen alten Traum:

Schlag, Volk, den Kastendünkel nieder!

Glaub diesen Burschen nie, nie wieder!

Dann sing du frei die Weihnachtslieder:

O Tannebaum! O Tannebaum!

Verschneit liegt rings die ganze Welt,

ich hab′ nichts, was mich freuet,

verlassen steht der Baum im Feld,

hat längst sein Laub verstreuet.



Der Wind nur geht bei stiller Nacht

und rüttelt an dem Baume,

da rührt er seine Wipfel sacht

und redet wie im Traume.



Er träumt von künft′ ger Frühlingszeit,

von Grün und Quellenrauschen,

wo er im neuen Blütenkleid

zu Gottes Lob wird rauschen.

Da die Hirten ihre Herde

ließen und des Engels Worte

trugen durch die enge Pforte

zu der Mutter und dem Kind

fuhr das himmlische Gesind

fort, im Sternenraum zu singen,

fuhr der Himmel fort zu klingen:

"Friede, Friede! auf der Erde!"



Seit die Engel so geraten,

o wie viele blutge Taten

hat der Streit auf wildem Pferde,

der geharnischte, vollbracht!

In wie mancher heilgen Nacht

sang der Chor der Geister zagend

dringlich flehend, leis verklagend:

"Friede, Friede! auf der Erde!"



Doch es ist ein ewger Glaube,

dass der Schwache nicht zum Raube

jeder frechen Mordgebärde

werde fallen allezeit:

Etwas wie Gerechtigkeit

webt und wirkt in Mord und Grauen,

und ein Reich will sich erbauen,

das den Frieden sucht der Erde.



Mählich wird es sich gestalten,

seines heilgen Amtes walten,

Waffen schmieden ohne Fährde,

Flammenschwerter für das Recht,

und ein königlich Geschlecht

wird erblühn mit starken Söhnen,

dessen helle Tuben dröhnen:

"Friede, Friede auf der Erde!"