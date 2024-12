Osnabrück: Musicaldarstellerin kämpft gegen Bodyshaming Stand: 11.12.2024 15:01 Uhr Janina Steinbach, Musical-Studentin an der Hochschule Osnabrück, ist mehrgewichtig. Weil es ihr reichte, immer wieder beleidigt und auf ihren Körper reduziert zu werden, hat sie angefangen, auf die Diskriminierung aufmerksam zu machen.

von Josephine Lütke

Ein paar Minuten vor dem Auftritt. Auf dem Programm steht Shakespeare, eine Liebesgeschichte. Janina Steinbach spielt die Hauptrolle. Das verlangt ihr und ihrem Körper viel ab. "Man muss sich ja immer präsentieren, wenn man auf die Bühne geht", so die Schauspielerin. "Von daher ist mein Körper heute Abend neben meiner Bratsche auch mein Instrument."

"Der Kommentar, der sich bis heute in mein Gehirn gefressen hat"

Ihr "Instrument", ihr Körper, steht immer wieder im Fokus. Und zwar nicht nur, weil sie für ihren Gesang, ihren Tanz oder ihr Schauspiel bewertet wird, sondern weil sie, wie sie sagt, "dick" ist. Kommentare zu ihrem Körper und ihr eigenes Körperbild beschäftigten sie schon fast ihr ganzes Leben lang, erzählt Steinbach. "Als ich 2013 angefangen habe mit Musicals, ging es los mit 'Miss Piggy will niemand auf der Bühne sehen'. Das war der Kommentar, der sich bis heute in mein Gehirn reingefressen hat."

Den Weg auf die Bühne ist Steinbach trotzdem gegangen. Sie hat erst Bratsche studiert und ist nun Musical-Studentin an der Hochschule Osnabrück. Für sie hätten sich die Bewertungen ihres Körpers durch andere lange angefühlt wie Schläge - ins Gesicht, auf die nackte Haut. "Ich habe ganz lange meinen Körper als meinen Feind angesehen und gesagt: Okay, du musst besser werden, du musst anders werden, du musst dich formen."

Beleidigungen auf Social Media

Die Kommentare kommen bis heute. Ein- zweimal pro Woche, oft anonym über soziale Medien, sagt Steinbach. Ein Beispiel zeigt sie auf ihrem Handy: Jemand hat ein Bild von einem Wal unter einem Eintrag von ihr gepostet. "Wann hört das auf?" hat Steinbach darunter geschrieben. Die Antwort: "Bis es keine hässlichen, fetten Leute wie dich mehr auf deutschen Bühnen gibt."

Janina veröffentlicht solche Angriffe, macht mit kleinen Videos darauf aufmerksam. "Ich verspreche mir davon, dass die Leute, die sich diese Videos anschauen, sich Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht auch schon einmal so einen Kommentar losgelassen haben."

Musicaldarsteller sind meist schlank und gut trainiert

Sascha Wienhausen ist der Leiter des Studienzweigs Musical, in dem auch Janina Steinbach studiert. Viele Jahrzehnte lang gab es ein Körperideal auf der Musical-Bühne, sagt er: "Bei der Arbeitsvermittlungsstelle für Musicaldarsteller stand früher immer auf der Homepage: 'Der Musicaldarsteller hat ein angenehmes Äußeres.' Man hat erwartet, dass Musicaldarstellerinnen vor allem schlank sind, gut trainiert sind und ein schönes Äußeres haben." Heute habe sich in der Branche jedoch viel verändert, so der Experte.

"Man muss gucken, dass man mit sich selbst klarkommt"

Steinbach hat sich mit ihrem Körper mittlerweile versöhnt, sagt sie. "Am Ende des Tages hat man nur sich selbst. Man muss gucken, dass man mit sich selbst und mit seinem Körper klarkommt. Wenn ich alle Kommentare so persönlich nehmen würde, dass ich sie die ganze Zeit als die Schläge sehen würde, als die ich sie damals gesehen habe, würde ich in meinem Leben nicht mehr glücklich sein." Auf die Diskriminierung aufmerksam machen will die Musicaldarstellerin weiter - so lange, bis es auch die letzten verstanden haben, dass man Körper nicht kommentiert.

