Am Sonnabend ist großes Abschlusskonzert beim Schleswig-Holstein Musikfestival in Lübeck. Stargeiger Daniel Hope kommt zum Festival-Finale nach Kiel. Die großen Namen sorgten fast immer für ausverkaufte Säle und Scheunen.

An ihr kam niemand in diesem Jahr vorbei: Die diesjährige Porträtkünstlerin Asya Fateyeva verzauberte das Publikum beim Schleswig-Holstein Musik Festival mit ihrem Saxophon. "Dieser Sommer war sehr intensiv und voll für mich. Als Porträtkünstlerin durfte ich jede Woche ein neues Programm präsentieren", erklärt Fateyeva. Vor zwei Jahren habe sie das auf Papier geplant. Das jetzt mit Kollegen, mit Menschen zu befüllen und zu erleben, sei absolut einmalig. "Ich bin überglücklich, dass es passiert ist. Man hat so viele Erfahrungen gesammelt. Ich bin auch glücklich über die Rückmeldungen aus dem Publikum und auch von den Kollegen. Das hat mir sehr viel Energie gegeben", erzählt sie.

Diese besondere Mischung aus Klassik und Saxophon können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch am Wochenende noch einmal erleben. Mit Händel und Vivaldi kommt Asya Fateyeva zum Abschluss noch einmal nach Plön und Meldorf.

Lang Lang: "SHMF ein besonderes Festival"

Ein besonderes Highlight waren in diesem Jahr auch die beiden Konzerte von Pianist Lang Lang. Der Weltstar kam nach zwölf Jahren zurück nach Schleswig-Holstein und spielte mit dem Festivalorchester den "Karneval der Tiere".

"Das ist ein sehr besonderes Festival für mich. Da mussten wir schon mit einem besonderen Programm zurückkommen. Ich bin sehr beeindruckt vom Orchester. Nach zwölf Jahren sind da immer noch großartige Musiker. Aber immer noch dasselbe großartige Niveau", lobt Lang Lang seine Kollegen.

Zurück kam in diesem Jahr auch Vivi Vassilava mit ihrem gewaltigen Schlagwerk. "Es war damals schon ein Traum. Und letztes Jahr mit dem Bernstein Award. Ich habe meine ganze Kindheit vom Schleswig-Holstein Musikfestival geträumt", berichtet die Perkussionistin.

Tenor Villazon am Freitag in Kiel

Auch ein gern gesehener Wiederholungtäter auf den SHMF-Bühnen ist Opernsänger Rolando Villazón. "Das Publikum hier ist einfach fanstatisch", findet der mexikanisch-französische Tenor. Mit drei verschiedenen Programmen kam Villazón in diesem Jahr zum SHMF. Das letzte Konzert gibt es am Freitag in der Petruskirche in Kiel.

Jamie Cullum: "So ein Publikum bekommst du nicht immer"

Abseits der Klassik gab es in diesem Jahr auch mal wieder Jazz und Swing auf der Bühne. Jamie Cullum riss die Zuschauerinnen und Zuschauer förmlich aus den Sitzen: "Ich erinnere mich an das besondere Publikum hier. Leute, die meine Musik wirklich lieben. Die sich freuen, mich zu sehen. Aber auch meine Band. Und ich bin dankbar für das Laut, das Leise - die Dynamik während des Konzerts. So ein Publikum bekommst du nicht immer. Eines das hungrig zu sein scheint."

Dafür gab es auch kleine Schleswig-Holstein Hymne des Jazzmusikers: "Sleswik-Holstein, I'm so glad that you're still mine", sang der Brite in Kiel.

