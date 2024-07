Rolando Villazón: "Das SHMF-Publikum ist einfach fantastisch" Stand: 17.07.2024 14:05 Uhr Mit Kate Lindsey und Rolando Villazón traten in Neumünster am Montagabend zwei internationale Stars auf. Auch das Publikum des Schleswig-Holstein Musik Festivals stand im Rampenlicht: Es wurde als "Publikum des Jahres" geehrt.

Ticket kaufen, Konzert anhören, applaudieren, nach Hause gehen. Ob in New York, Mailand oder Neumünster - das Publikum und sein Verhalten ist überall gleich. Oder nicht?

Villazón schwärmt vom SHMF-Publikum

Rolando Villazón war schon häufig beim Schleswig-Holstein Musik Festival - Kate Lindsey ist zum ersten Mal hier. Beide haben reichlich Vergleichsmöglichkeiten. Hat das Schleswig-Holstein Musik Festival ein anderes Publikum als andere Veranstalter? Rolando Villazón sagt: "Jein! Ich glaube, ich liebe jedes Publikum. Man muss verstehen: Das Publikum hier ist einfach fantastisch."

Publikum gilt als besonders aufgeschlossen

Das Klassik-Magazin "Concerti" vergibt jedes Jahr den Preis "Publikum des Jahres". Den bekommen jetzt die Fans des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Gründe gibt es viele: Sie gelten schon lange als besonders treu, als begeisterungsfähig. Und als aufgeschlossen: Sechs Schlagzeugkonzerte des 20. Jahrhunderts am Stück? Die Halle ist ausverkauft. Ungewöhnliche Instrumente? Die Menschen kommen scharenweise. Von unbekannter Musik lassen sie sich nicht abschrecken.

Lindsey: Leute von Anfang an enthusiastisch

Auch das Konzert in Neumünster ist keine Sammlung von Gassenhauern. Die 3.000 Menschen in der Holstenhalle lassen sich begeistern. Lindsey und Villazón begeistern mit Arien und Duetten von Antonio Vivaldi, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi oder Jacques Offenbach - begleitet von der Hamburger Camerata unter Guerassim Voronkov.

"Die Leute waren von Anfang an so enthusiastisch. Das war so ermutigend", erklärt Kate Lindsey an Anschluss an das Konzert. Auch ihr Bühnenpartner findet nur positive Worte: "Ich liebe es auch, wissen Sie: Die Leute kommen her mit einem Smoking oder ganz normal mit Shorts und diesem und jenem. Die kommen, weil: Die lieben Musik, die lieben dieses Festival. Das spürt man sofort im ersten Moment: Wir kommen raus, und man spürt diese Liebe, diese Freude, diese Energie", schwärmt der Tenor, der auch Juror in der Jury für das Publikum des Jahres ist.

Selbstbewusste Gäste: "Wir sind das beste Publikum"

Zur Belohnung für so viel Festival-Enthusiasmus gibt es für das Publikum am Ende einen Sektempfang. "'Publikum des Jahres' - das kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Aber irgendwie ganz großartig", freut sich eine Zuschauerin. Ein weiterer Besucher findet die Entscheidung der Jury genau richtig: "Wir sind ja das beste Publikum. Wir sind immer hier, wir applaudieren, wir freuen uns über alle Gäste, alle Stars, die hier kommen. Hervorragend!" Selbstbewusst ist es also auch: das "Publikum des Jahres".

