SHMF: "Harry Potter"-Film mit Live-Musik-Konzert in Neumünster Stand: 04.08.2023 06:00 Uhr "Harry Potter und die Kammer des Schreckens - in Concert": In Neumünster begleitet das Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester den Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" heute und morgen mit Live-Orchester-Musik.

von Jens Zacharias

Passend zum geheimnisvollen Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" wird zur Zeit um die Proben des jungen Schleswig-Holstein Musikfestival Orchesters ein großes Geheimnis gemacht. Denn es wird nicht einfach, erzählt der 23-jährige Cellist Theo Bently Curtain: "Ja, es ist ein sehr guter Film, aber auch eine sehr große Herausforderung. Denn wir müssen eine ganze Menge lernen, haben aber viel Spaß dabei und sind überzeugt: Es wird ein tolles Konzert!"

In aller Abgeschiedenheit mit dem gesamten SHMF-Orchester probt auch der 22-jährige spanische Trompeter Marco Cubillas Bolado. "Ja, es ist unterhaltsam, aber nicht einfach. Ich glaube, den meisten Menschen ist nicht klar, wie wichtig die Musik ist, wenn sie einen Film sehen. Es ist wirklich schwer zu spielen, besonders für die Blech und Holzbläser wird es hart." Das bestätigt auch der 20-jährige Hornspieler Noah Plum aus Mainz: "Genau, wir haben viel zu tun - nicht nur in den actionreichen Szenen."

Die Original-Filmmusik zur Kammer des Schreckens stammt aus der Feder des fünffachen Oscar-Preisträgers und 53-fach nominierten Komponisten John Williams. Er schrieb Musiken für ET, Star Wars und vielen mehr, zuletzt auch für den neuesten "Indiana Jones"-Streifen.

Zwischen den Proben bleibt Zeit für Vergnügen

Kurz vor dem "Harry Potter"-Konzert ist die Anspannung im Nordkolleg in Rendsburg, wo das SHMF-Orchester zu Hause ist, sehr hoch. Dazu herrscht absolute Funkstille. Caroline Nobst spielt Harfe und studiert in Köln. Die "Harry Potter"-Filmmusik zählt zu ihren Lieblingswerken. Mal raus aus dem Probenstress und abschalten, das geht aber natürlich auch, erzählt sie: "Wir haben Fahrräder, die wir ausleihen und in die Stadt fahren können." Zum Feiern und Kennenlernen ist auch genug Zeit. Zweimal die Woche gibt es eine kleine Party. Einige der jungen Musikerinnen und Musiker, so hört man, kommen dann kaum noch zum Schlafen.

Eine Reise nach London für das diesjährige Festival-Publikum

Bei der Festivalausgabe 2023 steht zum ersten Mal kein Komponist, sondern eine Metropole im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals: London. Die Idee dahinter: Urbane Räume sind Orte, an denen sich unterschiedliche Kulturen begegnen. Passend zum Konzept "E- und U-Musik" finden sich also nicht nur klassische Werke von Henry Purcell, Edward Elgar oder Thomas Adès im Konzertplan. "Das sind alles Komponisten, die auch erklingen. Aber darüber hinaus geht es uns darum, den Reichtum einer kulturellen Szene zu dokumentieren", schildert der Intendant. "Der entsteht dadurch, dass verschiedene Kulturen aufeinanderprallen und sich gegenseitig beeinflussen."

Cellist Theo Bently Curtain kommt übrigens gebürtig aus London und in der diesjährigen thematischen Metropole des Schleswig-Holstein Musikfestivals spielt bekanntlich auch ein Teil des Potter-Films: Im Londoner Bahnhof King's Cross kommen Harry und Freund Ron nicht zum Hogwards Express und nehmen statt Zug das fliegende Auto von Rons Vater, um zum Zauberinternat zu gelangen.

SHMF 2023: Termine und Karten

Es gibt noch wenige Karten für die Konzerte "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" auf großer Leinwand mit dem jungen SHMF Orchester - am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August 2023, jeweils ab 19.30 Uhr in der Holstenhalle 1 in Neumüster.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Vormittag | 03.08.2023 | 12:20 Uhr