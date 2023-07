A-cappella-Gruppe The Swingles begeistert beim SHMF mit Bach Stand: 24.07.2023 08:48 Uhr Die A-cappella-Gruppe The Swingles aus England hat bereits fünf Grammy Awards bekommen, ihre Musik ist auf vielen Film- und Fernseh-Soundtracks zu hören, darunter "Die zwei Päpste" und "Sex and the City". Doch sie singen auch Bach. Am Sonntag waren sie beim Schleswig-Holstein Musik Festival zu Gast.

von Linda Ebener

Die Backsteinwände der Kulturwerft Gollan in Lübeck wurden in blau, rot, gelb, lila und grünem Licht angestrahlt. Genauso farbenfroh kamen die sieben Sängerinnen und Sänger der A-cappella-Band The Swingles auf die Bühne. Mit fast 800 Menschen, war das Konzert nahezu ausverkauft.

The Swingles wurden in den 1960er-Jahren berühmt

A capella - damit sind The Swingles in den 1960er-Jahren berühmt geworden. Bis heute haben sie diesen Ursprung nicht aus den Augen verloren, erklärt Sänger Oliver Griffiths. "Ich glaube, unser Gründer Ward hat diesen Zeitgeist-Moment eingefangen. Das war ein Zufall", so Griffiths. "Er und seine Freunde haben in Paris zusammen für Édith Piaf und all diese wunderbaren Sängerinnen gesungen. Dabei haben sie beim Aufwärmen und Üben beschlossen, das 'Wohltemperierte Klavier' von Bach zu singen und sie bemerkten, dass das ziemlich cool war und haben es aufgenommen."

Bach: A capella nicht einfach zu singen

Bach ist gar nicht so einfach zu singen, findet Sängerin Imogen Parry, trotzdem ist es ihre Leidenschaft. "Ich denke, es kommt wirklich auf die Präzision und die Art und Weise an, wie wir singen, aber auch auf den Respekt vor der Musik", erklärt sie. "Wir versuchen manchmal wie eine Orgel zu klingen. Ich liebe es auch, wenn wir bei den Konzerten eine Fuge singen, das kommt immer gut an. Alleine der Abschluss mit den Schlussakkorden ist einfach toll. Ich liebe dieses Gefühl."

Moderne Technik erleichtert das Zusammenspiel

Aber dafür braucht es kleine Tipps und Tricks, damit sich die sieben Sängerinnen und Sänger auch gut hören können. Das stellt Oliver Griffiths manchmal vor Herausforderungen, doch es gibt gewisse Hilfsmittel: "Wir singen verstärkt mit Mikrofonen und weil die Technologie immer weiter voranschreitet, haben wir auch In-Ear-Monitore. Jeder von uns hat die Möglichkeit, die Monitore im Ohr auf unsere iPhones zu wechseln. Während des Soundchecks muss ich zum Beispiel häufiger Imogen hören, also stelle ich sie für mich lauter. So können wir klar hören, was wir hören müssen."

Geheimrezept der Swingles: Zeitloser Sound

Die Geheimzutat der Swingles: Ihr Sound - er ist zeitlos. Das Publikum ist begeistert. "Dass man Bach a capella singen kann, hat mich schon sehr beeindruckt", sagt ein Mann aus dem Publikum, ein weiterer meint: "Schlichtweg großartig. Es ist die Mischung, die macht es perfekt und das Ambiente gehört natürlich einfach dazu" - und eine Frau schwärmt "wirklich grandios".

The Swingles arbeiten auch mit Loops

Neben Bach haben The Swingles noch andere Stücke präsentiert, unter anderem Songs von Peter Gabriel und Sara Bareilles. Bei einigen Stücken klingt es so, als würden mehr als sieben Sängerinnen und Sänger auf der Bühne stehen. Das liegt daran, dass die A-capella-Gruppe einige Passagen loopt, das heißt einige Teile ihres Gesangs werden aufgenommen und über den Live-Gesang gelegt. Das Publikum ist beeindruckt von dem Abend in Lübeck - von den "verschiedenen, tollen Stimmen", so eine Zuschauerin - und davon, "dass sie alles selbst produzieren".

