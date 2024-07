Fulminanter Auftakt: SHMF mit Mahler und Mozart eröffnet Stand: 08.07.2024 08:53 Uhr Mit einem Konzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle ist das SHMF in seine 39. Ausgabe gestartet. Unter der Leitung von Alan Gilbert hat das NDR Elbphilharmonie Orchester mit dem Pianisten Emanuel Ax das Publikum auf den Städteschwerpunkt Venedig eingestimmt. Beitrag anhören 4 Min

von Linda Ebener

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Lübeck erlebten einen fulminanten Auftakt des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Die Gäste im nahezu ausverkauften Konzertsaal waren von Gustav Mahlers fünfter Sinfonie begeistert. "Ganz gewaltig", schildert eine Besucherin ihren Eindruck danach. "Da war so viel Schwung und so viel Feuer in dieser Musik." Ein anderer Zuschauer: "Ganz vorzüglich, besonders der Dirigent mit seinem temperamentvollen Einsatz. Wir haben ihn schon oft erlebt, aber doll, das war wirklich ganz toll."

Adagietto aus Mahlers Fünfter: "Der Tod in Venedig" lässt grüßen

Mahlers fünfte Sinfonie passt wunderbar zum diesjährigen Städteschwerpunkt Venedig, findet Festival-Intendant Christian Kuhnt: "Das berühmte Adagietto ist als Filmmusik für Viscontis 'Der Tod in Venedig' verwendet worden, also er Verfilmung der Thomas-Mann-Novelle. Alle, die diesen Film kennen, verbinden den Film unmittelbar mit der Musik. Das ist eine geniale Auswahl und zeigt, dass Musik nicht gefangen ist in einer bestimmten Zeit, sondern immer wieder neu eingesetzt werden kann und dann auch zeitgemäß ist."

Nicht nur Mahler hatte es dem Publikum angetan, sondern auch das Klavierkonzert Nr. 25 von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Pianisten Emanuel Ax. "Großartig, diese Leichtigkeit und Virtuosität", erzählt eine Frau. "Das Herz hüpft, wenn man Mozart hört!"

Asya Fateyeva spielt Stücke aus der Renaissance - und ABBA

Die Lagunenstadt Venedig wird für zwei Monate nach Norddeutschland geholt. 90 der mehr als 200 Konzerte und Veranstaltungen des Festivals haben die Stadt oder Komponisten oder Künstler von dort zum Thema. Auch Porträt-Künstlerin und Saxophonistin Asya Fateyeva reist musikalisch nach Italien. "Sie möchte, dass wir unsere Erfahrungshorizonte erweitern und sehen, dass in der Musik die Einordnung in eine bestimmte Zeit gar keinen Sinn macht", so Intendant Kuhnt. "So ist das Saxophon eben nicht nur ein Musikinstrument für die Musik des 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern ein Instrument, mit dem man alles spielen kann. Fateyeva wird Stücke der Renaissancezeit sowie Barockmusik präsentieren, aber auch Klänge der Popband ABBA."

Intendant Kuhnt: "Wir gehen zu den Menschen"

Eine Besonderheit des SHMF sind die verschiedenen Spielstätten vom Kuhstall über die Reithalle bis zum klassischen Konzertsaal. "Ganz entscheidend ist, dass wir in die Breite der Gesellschaft hineinwirken", erklärt Kuhnt. "Wir gehen zu den Menschen. Wir erwarten nicht, dass das Publikum zu uns in die Metropolen kommt. Unser Anspruch ist es vielmehr, nahbar zu sein und Zugänge zu schaffen für Musik, die häufig auch ein bisschen als verstaubt oder steif gilt. Dabei birgt die klassische Musik einen unglaublichen, emotionalen Schatz in sich."

Ob Pop, Klassik oder Liederabende: Das Schleswig-Holstein Musikfestival bietet in diesem Jahr fünf Musikfeste auf dem Lande, zwei Kindermusikfeste und den Werftsommer, eine Freiluftparty auf der Kulturwerft Gollan in Lübeck. Zu erleben sind in diesem Jahr unter anderem Konzerte von Lang Lang, Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys oder auch Salut Salon.

