Schleswig-Holstein Musik Festival Stand: 23.01.2024 11:16 Uhr Ob prachtvolle Gutshöfe, reetgedeckte Scheunen, mondäne Herrenhäuser, malerische Kirchen oder imposante Werften - das Schleswig-Holstein Musik Festival verwandelt jeden auch noch so entlegenen Winkel in eine internationale Konzertbühne.

Das 1986 gegründete Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gehört zu den größten Flächenfestivals der Welt, es bespielt nicht nur knapp 16.000 Quadratkilometer Schleswig-Holsteins, sondern auch Hamburg, den Süden Dänemarks und das nördliche Niedersachsen. In rund 200 Veranstaltungen während der Sommermonate erleben die Besucherinnen und Besucher klassische Musik, Pop, Jazz, Klezmer, Comedy und Lesungen in festlicher Atmosphäre an außergewöhnlichen Orten. Zu den Herzstücken des SHMF gehören die "Musikfeste auf dem Lande": Auf den schönsten Gutshöfen Schleswig-Holsteins lässt sich das Konzerterlebnis mit ausgedehnten Picknicks verbinden.

Venedig wird Städteschwerpunkt 2024

2024 widmet sich das SHMF der Musikmetropole Venedig. Neben Konzerten, Opernabenden, Kammermusik und Liederabenden stehen ebenso Abende auf dem Programm, die vom venezianischen Karneval, dem Lebemann Giacomo Casanova und den populären Gesängen der Gondolieri inspiriert sind. Jeden Festivalsommer darf zudem eine besonders spannende Musikerin bzw. ein besonders spannender Musiker im Rahmen des "Künstlerporträts" eine eigene Konzertreihe gestalten. Zu den Porträtkünstlerinnen und -künstlern der letzten Jahre zählen Sabine Meyer (2018), Janine Jansen (2019), Xavier de Maistre (2020), Hélène Grimaud (2021), Omer Meir Wellber (2022) sowie Daniel Hope (2023).

Die 39. Ausgabe des Schleswig-Holstein Musik Festival findet vom 6. Juli bis 1. September 2024 statt. Mit dabei sind unter anderem Rolando Villazón, Jamie Cullum, Karl Bartos, Bomsori Kim, Benjamin Appl und Midori Seiler. Das gesamte Programm für das Schleswig-Holstein Musik Festival 2024 ist ab 22. Februar 2024 verfügbar.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Schleswig-Holstein Musik Festival Einsiedelstraße 6

23554 Lübeck

Tel. 0451 389 570

info@shmf.de

Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

Karte: Die Spielstätten des Schleswig-Holstein Musik Festivals

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar und erlebbar machen. mehr Das Schleswig-Holstein Musikfestival Das Schleswig-Holstein Musik Festival stellte im Sommer 2023 die Musikmetropole London und den Geiger Daniel Hope ins Zentrum seines Programms. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 27.11.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Schleswig-Holstein Musik Festival