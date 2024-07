Heute im Livestream: SHMF-Eröffnungskonzert 2024 mit Gilbert & Ax Stand: 07.07.2024 00:01 Uhr Gel(i)ebte Tradition: Das NDR Elbphilharmonie Orchester eröffnet das Schleswig-Holstein Musik Festival. Emanuel Ax spielt Mozarts Klavierkonzert in C-Dur. Alan Gilbert dirigiert Mahlers Fünfte.

Liveübertragung auf 3sat, online und im Radio

3sat überträgt das Konzert ab 20.15 Uhr live im Fernsehen, NDR Kultur im Radio. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zu Konzertbeginn auch hier auf dieser Seite sowie in der NDR EO App.

Spätes Meisterwerk Mozarts

Emanuel Ax ist zweifelsohne einer der größten Pianisten unserer Zeit. Der polnischstämmige US-Amerikaner überzeugt durch feinsinnige Klangkultur - farbenreich und auf das Wesentliche konzentriert, ganz ohne Pathos. Mit einem von Mozarts späten Meisterwerken, dem Klavierkonzert Nr. 25, wird der Grammy-Preisträger auf dem Flügel zur Eröffnung des Festivalsommers spielen.

Mahlers Fünfte: Mit Bezug zu Venedig

Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert setzt das Programm anschließend mit Mahlers Sinfonie Nr. 5 fort - denn bei diesem Auftakt darf ein Bezug zum Städteschwerpunkt "Venedig" nicht fehlen. Nachdem das Adagietto aus der Sinfonie 1971 im Visconti-Film "Tod in Venedig" verwendet wurde, gewann das gesamte Werk ungemein an Popularität. Melancholisch-verklärt geben die schwelgenden Streicherlinien hier tiefere Einblicke in das Seelenleben des Protagonisten Gustav von Aschenbach, als es die Bilder allein vermögen. Dass die fiktive Figur Aschenbach bereits in Thomas Manns literarischer Vorlage bewusst Züge Gustav Mahlers trägt, macht Viscontis filmische Zusammenführung von Bild und Musik nur noch stimmiger.

Ob beim Hören Venedigs Paläste und Lagunen vor dem inneren Augen erscheinen oder ganz eigene Bilder erzeugt werden - Mahlers farbige Musik zwischen sphärischer Realitätsentgleitung, Ländleridylle und kantiger Bläsermotivik lädt in ihrer emotionalen Tiefe zu verschiedensten Assoziationen ein, spricht aber gleichzeitig auch immer ganz für sich.

