Programm 2024: Festspiele MV im Zeichen des Saxofons Stand: 29.11.2023 11:00 Uhr Nicht nur ein Saxofon, sondern gleich vier Saxofone werden den Festspielsommer 2024 prägen. Denn mit dem SIGNUM saxophone quartet stehen vier Musiker gleichzeitig auf der Bühne und werden als Preisträger des Festspielsommers insgesamt 23 Konzerte geben.

von Axel Seitz

Jacopo Taddei, Guerino Bellarosa, Blaž Kemperle und Alan Lužar - zwei Italiener und zwei Slowenen werden zwischen Juni und September 2024 in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf den Bühnen stehen. Begleitet wird das Quartett unter anderen von der Cellistin Harriet Krijgh, dem Geiger Daniel Hope und dem Schlagzeuger Alexej Gerassimez. Auch sie waren bereits Preisträger eines Festspielsommers. Das SIGNUM saxophone quartet - es gewann 2016 den Ensemblepreis des Festivals - ist erst das zweite Ensemble, dass diese Ehre zuteilwird. Zuvor erreichte dies lediglich das französische Streichquartett "Quatuor Ébène" 2015.

Große Bandbreite: Von Hélène Grimaud bis Götz Alsmann

Insgesamt stehen bei den Festspielen MV im kommenden Sommer 130 Konzerte in mehr als 70 Orten in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf dem Programm. Zwischen dem 14. Juni und 15. September werden wieder zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler erwartet: Die Pianistin Hélène Grimaud gastiert mit der Camerata Salzburg in Redefin. Schauspielerin Esther Schweins moderiert eine Filmmusikgala mit der NDR Radiophilharmonie im Schlosspark Fleesensee. Max Mutzke singt im Alten Hafen in Wismar, Götz Alsmann und Band kommen nach Schwerin sowie Rostock, der Pianist Rudolf Buchbinder tritt gemeinsam mit den Philharmonikern der Mailänder Scala ebenfalls in Redefin auf.

Reihe "Unerhörte Orte": Papierfabrik Neu Kaliß

In der Reihe "Unerhörte Orte" sind die Festspiele 2024 erstmals zu Gast in der Papierfabrik Neu Kaliß in Westmecklenburg. Sowohl in der neuen als auch in der alten Fabrik werden im August 225 Jahre Geschichte musikalisch gefeiert mit dem SIGNUM saxophone quartet.

Hope, Knauer und Ridout in Ulrichshusen

Der Festspielort Ulrichshusen begeht im Juli sein 30-jähriges Bestehen unter anderem mit dem Geiger Daniel Hope, dem Pianisten Sebastian Knauer und dem Bratschisten Timothy Ridout.

Auftakt mit NDR Elbphilharmonie Orchester in Wismar

Auch wenn die Festspiele dieses Jubiläum nicht direkt feiern - 2024 wird es die 35. Ausgabe dieses Musikfestivals seit 1990 geben. Zum Auftakt kommt das NDR Elbphilharmonie Orchester mit dem Klarinettisten Martin Fröst am 14. Juni in die Wismarer St.-Georgen-Kirchen. Den Abschluss gestaltet dann das SIGNUM saxophone quartet gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie am 15. September in der Neubrandenburger Konzertkirche.

