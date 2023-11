Festspiele MV: Die Preisträger der Reihe "Junge Elite" 2023 Stand: 02.11.2023 06:00 Uhr Erstmals bekommt bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern ein Gitarrist den Solistenpreis: der Franzose Thibaut Garcia. Außerdem vergeben die Festspiele auch einen Ensemble- sowie einen Publikumspreis.

von Axel Seitz

Thibaut Garcia hat spanische Wurzeln und wurde 1994 in Toulouse geboren. Dass er sich die Gitarre als Instrument aussuchte, dafür ist sein Vater mitverantwortlich - eine familiäre Geschichte, erzählt er: "Mein Vater spielte Gitarre. Und ich liebte es, wie er spielte. Er war Amateur. Und dann nahm ich einmal die Gitarre zur Hand und habe mich in sie verliebt. Und konnte nicht mehr aufhören zu spielen."

Thibaut Garcia erhielt seine Ausbildung zunächst in Toulouse, später in Paris. Der inzwischen 29-Jährige gastierte unter anderem in London, Wien, Montreal und Barcelona. Bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern trat der Gitarrist am 5. Juli in der Orangerie in Groß Siemen bei Kröpelin auf.

Publikumspreis für Benjamin Kruithof

Der Solistenpreis ist mit 5.000 Euro dotiert - ebenso wie der Publikumspreis, der in diesem Jahr an den Luxemburger Cellisten Benjamin Kruithof geht. Benjamin Kruithof, geboren 1999, begann als Vierjähriger Geige zu spielen. Ein Jahr später wechselte er zum Cello. Der Luxemburger studierte unter anderem in Köln und Berlin. Vor zwei Jahren nahm er die CD "Russian Mood" auf.

"Manche dieser Stücke, die ich aufgenommen habe, spiele ich schon seit mehreren Jahren, seit ich zwölf, 13 bin", so Kruithof. Im Jahr 2015 sollte er zum Tschaikowsky-Wettbewerb reisen, aber an der Grenze zu Russland wurde er aufgehalten. Es gab ein Problem mit dem Pass. Den Wettbewerb musste er absagen, erzählt er: "Da ich nicht nach Nowosibirsk fahren konnte, entstand die Idee, einmal dieses Programm aufzunehmen, weil ich mich so gut vorbereitet hatte. Und in dieser Zeit habe ich mich auch in diese russische Musik verliebt, die von Glasunow oder Tschaikowsky." Benjamin Kruithof war am 21. Juni in der Kunstscheune Nakensdorf im Rahmen der diesjährigen Festspiele zu erleben.

Pacific Quintet bekommt Ensemblepreis

Den Ensemblepreis 2023, dotiert mit 10.000 Euro, erhält das Pacific Quintet aus Berlin. Die fünf Bläser - drei Frauen und zwei Männer - trafen sich erstmals auf dem von Leonard Bernstein gegründeten "Pacific Music Festival" in Sapporo. Vom Festival in Japan und von der Musik inspiriert entschlossen sich die aus Honduras, Russland, Japan, Deutschland und Südkorea stammenden Musiker dazu, 2017 in Berlin das Pacific Quintet zu gründen. Bei den diesjährigen Festspielen Mecklenburg-Vorpommern gaben die fünf Bläser ihr Konzert am 24. August in der St. Marien Kirche in Ribnitz-Damgarten.

Preisverleihung in Waren (Müritz)

Die feierliche Preisverleihung ist für September 2024 im Rahmen eines Galakonzertes in Waren (Müritz) geplant. Wann genau - das wird Ende November bekanntgegeben, wenn das Programm vorgestellt wird.

