Usedomer Musikfestival feiert Polens Musiklegenden

Großes Sinfoniekonzert in der Turbinenhalle des historisch-technischen Museums Peenemünde. Auf der Bühne: das NDR Elbphilharmonie Orchester. Rafał Blechacz spielt das e-Moll Konzert von Frédéric Chopin. Chopin ist für den jungen polnischen Pianisten der wichtigste Komponist. "Ich habe immer gespürt, dass seine Musik mir eine emotionale Welt eröffnet", erzählt Blechacz. "Seine Kompositionen gehen mir ans Herz. Ich bin dankbar für diese Musik, die ich mit anderen Menschen teilen will. Das ist meine Rolle als Pianist."

"Polen ist zu Recht stolz auf Rafał Blechacz"

Als Dramaturg des Usedomer Musikfestivals, das gerade Polen als Gastland feiert, ist Jan Brachmann froh, Blechacz so exponiert im Programm zu haben. "Polen ist zu Recht stolz auf ihn", so Brachmann. "Man hört diesen tiefen Ernst der Auseinandersetzung, auch diesen ritterlichen Schneid, den Chopin ja gewünscht hatte für die Interpretation dieses Konzertes."

Polen hat zwischen 1795 und 1918 gar nicht existiert. Aber der Staat hat kulturell überlebt und die Musik spielte dabei eine große Rolle. Ignacy Jan Paderewski, dem Pianisten, der 1918 auch der erste Ministerpräsident des wieder eingerichteten Polen wurde, war am Freitag ein Salonabend in Heringsdorf gewidmet.

Ignacy Jan Paderewskis Musik als "Kunst für die Menschheit"

Bogusław Raba aus Breslau hat dort Klavier gespielt. Er hat über den berühmtesten Polen seiner Zeit promoviert. "Er wurde immer als Nationalheld betrachtet", so Raba. "Aber seine Kompositionen waren immer im Hintergrund. Man sollte seine Musik nicht nur als Nationalkunst betrachten, sondern als Kunst für die Menschheit."

Henryk Wieniawski war einer der berühmtesten Geiger des 19. Jahrhunderts. Mit der Schlesischen Philharmonie und dem Paweł Tomaszewski Trio kamen in Heringsdorf Ende September Jazzvarianten seiner Kompositionen in Heringsdorf auf die Bühne - mit Piotr Pławner an der Violine. "Die polnische Musik ist sehr tief verbunden mit meiner Seele und die Stücke von Wieniawski sind etwas Besonderes", sagt Pławner. "Als ich 17 Jahre alt war, habe ich den Wieniawski-Wettbewerb in Polen gewonnen. Ich glaube, für einen Polen ist es einfacher, diese Energie zu verstehen."

Sänger Jakub Józef Orliński: Superstar und Fotomodell

Polen hat viele Musiker von Weltrang hervorgebracht. Der jüngste unter ihnen ist Jakub Józef Orliński. Mit ihm wurde das Usedomer Musikfestival vor zwei Wochen eröffnet. "Jakub Józef Orliński kann man als einen Superstar der polnischen Musikszene bezeichnen", erklärt Festival-Dramaturg Brachmann. "Er ist bei der Eröffnung der Olympischen Spiele aufgetreten, ist Fotomodell, war auf der Titelseite der Vogue, sieht fantastisch aus und hat eine der schönsten Stimmen unserer Gegenwart."

Mit Konzerten auf der ganzen Insel läuft das Usedomer Musikfestival noch bis zum 12. Oktober - unterstützt vom NDR.

