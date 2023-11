Usedomer Musikfestival Stand: 12.10.2023 10:07 Uhr Seit drei Jahrzehnten hat sich das Usedomer Musikfestival der Kunst rund um die Ostsee verschrieben: Drei Wochen lang erfüllen die einzigartigen Klänge der jährlich wechselnden Gastländer die deutsch-polnische Insel.

Das Usedomer Musikfestival präsentiert die Stars und Schätze der Musik des Ostseeraums. Jährlich wechselnde Länderschwerpunkte zeigen die ganze musikalische Vielfalt des Nordens Europas.

Die Klänge der Ostsee

Die Idee zum Usedomer Musikfestival entstand 1994. Es sollte Musiker aus dem Baltikum zusammenführen, für Verständigung durch Kunst sorgen und die Insel im strukturschwachen Osten der Republik in der Nachsaison kulturell beleben. Dafür wurde der Förderverein "Usedomer Musikfreunde" gegründet, der das Festival bis heute veranstaltet.

An besonderen Konzertorten lässt das Usedomer Musikfestival die unvergleichliche Atmosphäre der Insel erlebbar werden. Die musikalischen Reichtümer der Länder und Regionen, die das Meer verbindet, setzt die traditionsreiche Veranstaltungsreihe dafür in stimmungsvollen Kirchen, malerisch gelegenen Schlössern, den prachtvollen Bauten der Kaiserbäder oder in Mecklenburg-Vorpommerns größtem Industriedenkmal in Peenemünde in Szene.

Das Usedomer Musikfestival ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Usedomer Musikfestival Maxim-Gorki-Straße 13

17424 Seebad Heringsdorf

Tel. (038378) 346 47



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

