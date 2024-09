Usedomer Musikfestival: Brückenschlag ins Nachbarland Mit dem Gastland Polen holt das Festival international gefeierte Musikerinnen und Musiker nach Usedom. Den Anfang am Sonntag in Wolgast macht der Countertenor und Paradiesvogel Jakub Józef Orliński.

Polen, das ist ein spannendes Musikland, findet der Kurator der 31. Ausgabe des Usedomer Musikfestivals Jan Brachmann: "Es hat sich viel bewegt in Polen." Einen konkreten Anlass für die Wahl des Gastlandes habe es nicht gegeben. Nach zehn Jahren sei Polen einfach mal wieder dran gewesen. So habe sich das Festival rechtzeitig Gedanken gemacht, "wirklich gute und prominente Künstler" für die drei Wochen nach Usedom zu bekommen.

"Schönste Stimme des Landes" kommt zur Eröffnung

Mit einem prominenten Künstler startet das Festival am Sonntag denn auch, in der Petrikirche in Wolgast. Jakub Józef Orliński wird in Polen als Superstar gefeiert. Eine der schönsten Stimmen unserer Zeit, sagen Kritiker, und das findet auch Jan Brachmann. In Wolgast wird Jakub Józef Orliński Arien des Frühbarock singen, begleitet von dem Ensemble Il Pomo d'Oro.





"Das wird sehr sinnliche leidenschaftliche Musik sein", sagt Brachmann. Da gehe es immer um die Liebe als eine Angelegenheit auf Leben und Tod. "Jakub Józef Orliński singt als Countertenor, das heißt, er hat eine hohe Mezzosopran-, fast Sopranstimme und trotzdem, es ist eine Stimme, die nicht weiblich und kindlich wirkt, es ist eine sehr männlich wirkende aber hohe Stimme."

Fédéric Chopin darf natürlich nicht fehlen

In Polen gibt es eine Klaviertradition, die sich immer auf den fast als Nationalheiligen verehrten Fédéric Chopin bezieht. Es sind berühmte Pianisten aus diesem Land hervorgegangen. Einer von ihnen: Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), Pianist und Politiker.

"Der war ein Superstar, man hat ihn auf eine Stufe mit Albert Einstein, Albert Schweizer und Mahatma Gandhi zu seiner Zeit gestellt", schwärmt Jan Brachmann. Paderewski sei es zu verdanken, dass die Siegermächte des 1. Weltkriegs die Wiedererrichtung eines unabhängigen Staates Polen auf ihre Agenda gesetzt haben. Ignacy Jan Paderewskis wurde der 1919 erster Ministerpräsident des wiedergegründeten Polens. Und er blieb auch danach als Pianist bedeutender internationaler Botschafter seines Landes. Während des Usedomer Musikfestivals geht es bei einem Salonabend am 4. Oktober in Heringsdorf um diese Persönlichkeit.

Rafal Blechacz spielt mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester

Mit Rafal Blechacz kommt einer weltweit gefragtesten Pianisten der Gegenwart nach Usedom. "Er ist ein unglaublich konzentrierter und fokussierter Künstler, auch promovierter Philosoph", erklärt Brachmann.

Gleich zwei Mal wird Rafal Blecharcz auftreten: als Solist bei einem Konzert im Seebad Ahlbeck am 2. Oktober, bei dem er sich den zwei großen Persönlichkeiten polnischer Musik widmet: Frédéric Chopin und Karol Szymanowski, und am 6. Oktober in Peenemünde bei einem Sinfoniekonzert mit dem NDR Elbphiharmonie Orchester dirigiert von Alan Gilbert. Da wird es Musik von Claude Debussy, Maurice Ravel und Chopin geben.

Das Usedomer Musikfestival will durch die Nähe zu Polen auch die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland stärken. Festival-Intendant Thomas Hummel wünscht sich viele Besucher aus Swinemünde und Stettin, die für ihre Stars haben polnische Gäste gerade kurze Wege, schließlich sind die Konzerte zu Fuß über die Promenade zu erreichen.

Folklore in einer Dorfkirche

Drei Wochen lang erklingen auf Usedom wieder knapp 30 Konzerte - in Schlössern, Konzerthallen und in einem Konzertzelt am Strand und in kleinen Dorfkirchen, kündigt Jan Brachmann an. "Eines unserer Konzerte, traditionell in Liepe, der ältesten Dorfkirche Usedoms, über 800 Jahre alt, wird sich wieder mit Folklore beschäftigen." Dafür habe das Festival die Kapela Ochodzita aus den schlesischen Beskiden gewinnen können. "Die spielt dann wirklich Musik vom Dorf spielen. Das ist eben auch wichtig, weil das diese Musikgeschichte ist, aus der die Kunstmusik irgendwann mal hervorgegangen ist", sagt Brachmann.



Für das Abschlusskonzert kommt die NDR Bigband und das polnische Atom String Quartet in die Lokhalle der Usedomer Bäderbahn nach Ahlbeck.

