Stand: 23.07.2019 10:00 Uhr

Musiktage: Grenzen überwinden in Hitzacker

Genau 30 Jahre nach dem Mauerfall widmen sich die Sommerlichen Musiktage Hitzacker dem Thema offene Grenzen. Unter dem Motto "... grenzenlos ..." finden vom 27. Juli bis zum 4. August etwa 30 Konzerte und andere Veranstaltungen an der Elbe statt. Die Veranstaltung jährt sich zum 74. Mal - es handelt sich um das älteste Festival für Kammermusik in Deutschland. Hier gibt es das komplette Programm in der Übersicht zum Download.

Künstler, die Grenzen überwinden

Videos 02:56 Hallo Niedersachsen Die Kulturelle Landpartie im Wendland wird 30 Hallo Niedersachsen Die Kulturelle Landpartie ist das wohl größte selbstorganisierte Kunst- und Kulturfest Norddeutschlands. Geboren wurde es aus der Anti-Atom-Bewegung - und das merkt man bis heute. Video (02:56 min)

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Künstler, "die durch ihre Taten Grenzen überwinden, Menschen verbinden und Räume schaffen", sagte ein Sprecher im Vorfeld. Insgesamt wirken etwa 50 Musiker und Chöre bei dem Festival mit, unter ihnen der aus der früheren Sowjetunion stammende Violinist Gidon Kremer und der britische Cellist Steven Isserlis. Zum Auftakt interpretieren das Streichquartett "Kuss" und die Sopranistin Sarah Maria Sun Werke von Arnold Schönberg und Aribert Reimann.

Konzerte in Kirchen und am Elbufer

In dem Liedprojekt "unter dem Radar" erkunden am 30. Juli unter anderen die Sopranistin Annette Dasch, der Bariton Roman Trekel und Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover den Liederkosmos der DDR, hieß es im Vorfeld von den Veranstaltern. Hauptspielstätte ist der Konzertsaal Verdo in Hitzacker. Veranstaltungen gibt es aber auch an anderen Orten, etwa in Kirchen und am Ufer der Elbe.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite der Sommerlichen Musiktage.

Weitere Informationen Hitzacker: Fachwerkidyll an der Elbe Enge Gassen, Dutzende gepflegter Fachwerkhäuser, die Elbe und das idyllische Flüsschen Jeetzel: Die Altstadt-Insel des Kneipp-Kurorts Hitzacker strahlt viel Atmosphäre aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.07.2019 | 07:30 Uhr