"Dem Publikum Freundschaft injizieren": Giora Feidman in Elmshorn Stand: 23.08.2023 08:30 Uhr Die Klezmer-Legende Giora Feidman feiert dieses Jahr ein unglaubliches Jubiläum: Seit 75 Jahren steht er auf der Bühne. Auf seiner Friendship Tour trat er gestern Abend in der St. Nikolai-Kirche in Elmshorn auf.

von Corinna Below

Eine Stunde vor Beginn strömen die Menschen in die wunderschöne alte St. Nikolai-Kirche. Alle sind voller Vorfreude. Viele sehen Giora Feidman heute nicht zum ersten Mal. "Er bindet ja immer das Publikum ein. Das ist so schön, wenn alle singen - das ist einfach immer wieder ein Erlebnis", sagt ein Fan. 250 Menschen passen in die Kirche. Ein vergleichbar kleines Konzert, bedenkt man, dass Giora Feidman auf nahezu allen großen Konzertbühnen der Welt schon gespielt hat.

Feidman: Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele

Dass Feidman tatsächlich noch mal auf Tour geht, war lange nicht klar. Die Jubiläumstour hatte er schon im vergangenen Jahr gestartet. Dann kamen aber private Dinge dazwischen und er musste sie unterbrechen. Mittlerweile ist er schon 87 Jahre alt und immer noch voller Energie. "Ich bin einfach nie müde. Die Musik gibt mir die Energie. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Diener der Gesellschaft. Ich spreche von Seele zu Seele. Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele. Ich glaube, das ist der Grund. Gott hat mir diesen Job gegeben", sagt Feidman.

Freundschaft und Versöhnung als Botschaft von Feidmans Musik

Der "King of Klezmer" hat auch an diesem Abend eine Botschaft. Feidmann setzt sich seit jeher für den Frieden und für Versöhnung ein. Als Jude, der hier in Deutschland lebt, will er zeigen, dass Musik verbinden kann. Deswegen auch der Titel des neuen Albums und der Titel der Tour: Friendship - Freundschaft. "Wir nutzen in diesem Fall die Musik, um dem Publikum Freundschaft zu injizieren. Das ist eine fabelhafte Sache, um Leben zu geben", findet Feidman.

Pianist Vytis Šakūras begleitet den "King of Klezmer"

Bei dieser Tour bringt Feidmann seine Botschaft zusammen mit dem Pianisten Vytis Šakūras rüber. Dieser begleitet ihn auf dem Klavier und auf dem Cembalo. "Es ist eine Freude, Giora Feidman auf so vielen Konzerten zu begleiten, seine Energie zu spüren und seine Freude am Leben", erklärt Vytis Šakūras und fährt fort: "Wie er durch Musik seinen Geist ausdrückt und dabei zusammen zu sein ist wirklich ein sehr gutes Gefühl." Die beiden haben noch viel vor. Gemeinsam mit dem Komponisten von Giora Feidmann arbeiten sie schon am nächsten Projekt, mit dem sie im kommenden Jahr auf Tour gehen werden.

In den kommenden Wochen ist Giora Feidman noch in Schleswig-Holstein unterwegs. Das nächste Konzert findet am Mittwochabend im Sylter Kursaal statt. Am Donnerstag gastiert Feidman im KuB in Bad Oldesloe, am 26. August in der Rendsburger St. Marien-Kirche. Anschließend spielt er in Plön, in Lunden, auf Föhr, auf Amrum, in Marne, Husum und Oldenburg in Holstein und im kommenden Jahr auch in Hamburg.

