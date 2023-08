Festspiele MV: Till Brönner und NDR Bigband auf Schloss Bothmer Stand: 21.08.2023 08:02 Uhr Der NDR zu Gast auf Schloss Bothmer: Das ist bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern schon Tradition. Einmal im Jahr geben die Rundfunkensembles ein Open-Air-Wochenende der Extraklasse. Am Sonnabend gastierten das NDR Vokalensemble und das Elbphilharmonie Orchester auf Bothmer. Den krönenden Schluss setzten am Sonntagnachmittag Till Brönner und die NDR Bigband.

von Carlo Ihde

Swingender Sound hinter dem Barockschloss: Gut 2.500 Besucher wollten sich das Picknickkonzert der NDR Bigband mit Startrompeter Till Brönner nicht entgehen lassen. Ein lauschiger Sommernachmittag unter der Überschrift "Once upon a Summertime" lockte in den Schlossgarten. Im Programm unter anderem: Stücke von Brönner, Filmkomponist Dave Grusin sowie Dizzie Gillespie und Cole Porter. Für die NDR Bigband seien das liebgewonnene Klassiker, so deren Leiter Jörg Achim Keller. "Wir greifen auf ein Programm zurück, was wir in größeren Teilen schon mal vor zehn Jahren gemacht haben. Die Arrangements gibt es. Allerdings: Die Band hat sich ein bisschen geändert, es sind neue Musiker drin, die Rhythmusgruppe ist teils anders besetzt, was ja das Herz der ganzen Sache ist. Man muss anfangen, die Sachen wieder da hinzuschieben, wo sie hingehören - aber das ist mit der Band nicht schwer gewesen."

Langjährige Verbindung mit Till Brönner

Mit Till Brönner verbindet ihn eine lange Geschichte. Vor gut 35 Jahren kreuzten sich ihre Wege im damals neugegründeten Bundesjazzorchester. Eine Verbindung, die bis heute trage, so Jörg Achim Keller. "Es klingt ein bisschen abgeschmackt, aber jedes Mal, wenn ich mit Till auf der Bühne stehe, freue ich mich wie ein kleines Kind."

Der so gelobte Ausnahmejazzer Till Brönner schwört auf das Ensemble. "Es fühlt sich sehr familiär an, weil ich mit vielen Kollegen in der Band eine ähnliche Biographie teile, und es ist eigentlich die schönste Nachricht, dass man tatsächlich nach Jahren und Jahrzehnten da ansetzen kann, wo man vielleicht beim letzten Mal aufgehört hat", so Brönner

Publikum begeistert von Programm und Atmosphäre

Auf dieser langjährigen Verbindung baut die Perfektion auf, mit der Brönner und die Bigband sich zweieinhalb Stunden - mal kräftig swingend mal ruhig melodisch - das Publikum erobern. Zwischenapplaus eindeutig erwünscht. Die Besucher in Bothmer: sommerlich gekleidet, entspannt und äußerst Jazz-affin. Sie loben Klang und Atmosphäre in den höchsten Tönen: Die Stimmung sei total schön, mit Till Brönner könne man nichts verkehrt machen, er habe immer Stil und Ausstrahlung.

Auch das Wetter spielt auf Schloss Bothmer mit

Ursula Haselböck, Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, freut sich über die viele positive Resonanz auf die Open-Air-Konzerte. "Ich bin in Höchststimmung", sagt sie. "Das war ein großartiges Wochenende. Und das große Finale mit der NDR Bigband und Till Brönner - bei herrlichem Wetter und bei begeistertem Publikum. So soll es sein."

Und so viel steht fest: Auch im kommenden Jahr werde diese Liaison fortgesetzt, so Ursula Haselböck. "Nächstes Jahr am 7. September findet wieder ein Open-Air hier am Schloss Bothmer statt, ist ja eine Tradition der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm kommt im November dieses Jahres." Doch zuvor, zum Abschluss dieses Wochenendes, gab es Applaus, eine Zugabe mit beseelt mitwippenden Besuchern und dann noch mal stehendem Applaus.

Der NDR ist Medienpartner der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und hat das Konzert aufgezeichnet. Nachzuhören ist es demnächst in der ARD Audiothek.

Weitere Informationen Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2023 Die Festspiele MV starten am 17. Juni in Neubrandenburg und enden am 17. September in Wismar. Preisträger in Residence ist der litauischen Akkordeonspieler Martynas Levickis. mehr Die NDR Bigband Siebzehn Musiker mit ausgeprägt persönlichem Stil liefern die Grundlage für Bigband-Jazz auf höchstem Niveau. mehr NDR Elbphilharmonie Orchester Das international renommierte Flaggschiff der NDR Ensembles ist das Residenzorchester der Elbphilharmonie Hamburg. mehr NDR Vokalensemble Das NDR Vokalensemble steht für exzellenten Ensemble-Gesang und stilistische Vielfalt von Alter Musik bis zur Uraufführung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 21.08.2023 | 07:40 Uhr