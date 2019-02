Stand: 21.02.2019 09:20 Uhr

Hannover: Klangbrücken Festival ehrt Steve Reich von Agnes Bühring

Er gehört zu den Begründern der "Minimal Music" in den 1960er Jahren und erschafft bis heute neue, innovative Werke: der amerikanische Komponist Steve Reich. Im Mai ehrt ihn das Musikfestival Klangbrücken in Hannover mit acht Konzerten aus fünf Jahrzehnten - eine Kooperation von Staatsoper und Musikhochschule Hannover mit dem Netzwerk für Neue Musik "Musik 21 Niedersachsen" und der NDR Radiophilharmonie.

Mit "Pulse of Nature" eröffnet das Ensemble für Neue Musik musica assoluta das Festival und fragt nach der Rolle des Menschen in der Natur. Ein Titel, der nicht nur an das Pulsieren in Steve Reichs Musik erinnert, sondern auch an Reichs wiederholte Auseinandersetzung mit den Folgen des technischen Fortschritts. Maschinengleich wirkt zuweilen auch seine Musik - für die Musiker durchaus eine Herausforderung, sagt der Leiter von musica assoluta, Thorsten Encke. "Es kommt auf absolute, rhythmische Präzision an, auf klangliche Ausgewogenheit. Es geht nicht um das individuelle Espressivo, sondern eher um die Akkuratesse, um die Genauigkeit."

Klassiker und Meilensteine aus Reichs Werk

Klassiker wie "Clapping Music" aus den 1970er-Jahren werden zu hören sein. Die Mitglieder der NDR Radiophilharmonie als Ensemble Oktoplus präsentieren aber auch Werke für große Orchester. Das Niedersächsische Staatsorchester führt "Desert Music" von 1984 auf. Dazu kommt die Musikhochschule Hannover mit einem Meilenstein in Steve Reichs Werk: "Music for 18 Musicians", das auch die Stimme als Instrument einsetzt. "Es gibt vier weibliche Sänger, und viele Leute, die die Aufnahme gehört haben, sagen mir: 'Ich höre keine Frauen' Und darüber kann ich nicht lachen", sagt der Reich. "Sie hören die Stimmen vielleicht nicht, aber wenn sie nicht da wären, würden sie sie vermissen. Denn sie bringen Leben in das Werk: Die einen imitieren eine Klarinette, wie Ella Fitzgerald, die anderen imitieren Geigen. Sie sind Teil des Ensembles, als menschliche Instrumente, Stimmen-Instrumente."

Inspiration von Radiohead

Das Ensemble Megaphon kontrastiert Zeitgenossen Reichs wie Terry Riley und Morton Feldman mit Renaissancemusik, das Neue Ensemble präsentiert perkussive Werke wie "Drumming I". In "Radio Rewrite" aus dem Jahr 2012 nähert sich Steve Reich dem Rock-Genre an, sagt Thorsten Encke. "'Radio Rewrite' ist auch ein bisschen in Abkehr dieser strengen minimalistischen Methode der früheren Stücke und geht auf zwei Songs der Gruppe Radiohead zurück, die Steve Reich kennt und schätzt - und dann Lust hatte, diese Songs zu bearbeiten."

Das Klangbrücken-Festival 2019 findet vom 1. bis 7. Mai an verschiedenen Spielstätten in Hannover statt.

