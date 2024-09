"The Piano": Igor Levit und Mark Forster entdecken Talente im Bahnhof Sendedatum: 24.09.2024 06:50 Uhr Mit "The Piano" startet heute ab 20.15 Uhr eine etwas andere Talentshow auf VOX. Zunächst unbemerkt und hinter den Kulissen beobachten Igor Levit und Mark Forster Menschen, die in Bahnhofshallen Klavier spielen.

von Chantal Nastasi

Igor Levit: "Ich wusste es!"

Mark Forster: "Klar. Boogie Woogie, ne?!"

Igor Levit: "Klar!" Dialog aus "The Piano"

Der erste Kandidat. Mit Spannung blicken Igor Levit und Mark Forster auf den Bildschirm, der das Geschehen einige Meter unter ihnen einfängt. Sie sitzen in einem Raum oberhalb einer Bahnhofshalle. Forsters Urteil: "Er groovt einfach - das ist gut!" Dem kann sich Levit nur anschließen.

Mark Forster und Igor Levit: Niemand weiß, dass sie da sind

Niemand weiß, dass sie da sind. Außer der Fernsehcrew und der Moderatorin Annika Lau. Sie interviewt die Musikerinnen und Musiker, die gekommen sind, um in der Bahnhofshalle aufzutreten und am Klavier für die Reisenden und Passanten Musik zu machen. "Ey, da ist ja der ganze Körper mitgegangen", bemerkt Lau im Gespräch mit einem der Protagonisten. "Wenn du gekonnt hättest, hättest du gleich mitgedancet, oder?" Auf jeden Fall, versichert der junge Mann. "Das macht das Bein oder der Fuß bei mir automatisch. Sonst kann ich ja das Feeling gar nicht rüberbringen."

Ganz unterschiedliche Menschen und Musikstile treffen aufeinander. "Ein Leben ohne Klavierspiel, das wäre so, als wenn man mir die Arme und Beine abhackt", erzählt eine Pianistin. "Ehrlich gesagt kann ich‘s mir nicht vorstellen." Ein anderer Musiker sagt: "Hätte ich meine Musik und mein Klavier nicht gehabt, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber es ist schon wahrscheinlich, dass ich in vielen Momenten komplett abgestürzt wäre."

"Das Klavier ist mein Freund"

Schauplatz der ersten Folge ist der Leipziger Hauptbahnhof. Weitere Folgen wurden unter anderem in Berlin, Münster und Karlsruhe gedreht - immer im Bahnhof mit ganz viel Publikum. Im Vordergrund steht vor allem das Erlebnis und der Ausdruck, nicht das Können, wie Mark Forster und Igor Levit bei ihrem Besuch in der NDR Talk Show bereits verraten haben. "Wir haben auch ehrlich gesagt Leute gehört, die gar nicht so krass gespielt haben", so Forster. Und Levit ergänzt: "Der Satz, den wir am allerhäufigsten gehört haben, war: Das Klavier ist mein Freund."

Das Format überzeugt. Kleine Clips ergänzen die Performances und erzählen Geschichten. Julia konnte lange ihre Finger nicht bewegen. Farshad musste flüchten und schon als Kind arbeiten, hat erst spät etwas eigenes für sich entdeckt: die Musik. Duschka hat durch Musik die Welt erkunden können.

Kommentare zu den Pianist*innen: Amüsant, aber nie reißerisch

Mark Forster und Igor Levit ergänzen sich, sind zwei Musikbegeisterte auf Augenhöhe. Sie vermitteln Freude und Begeisterung wie all die großen und kleinen Pianist*innen in der Bahnhofshalle. Ihre Kommentare sind amüsant, aber nie reißerisch. Sie wirken wie Freunde, obwohl sie sich vorher nur vom Namen kannten.

"The Piano" ist eine Musiksendung, die Klassik und Pop zusammenbringt - mit Nahbarkeit und Niveau. Am Ende jeder Folge lüften die beiden Stars das Geheimnis, dass sie Mäuschen gespielt haben und eröffnen einem oder einer die Überraschung: Ein Auftritt beim Finale gemeinsam mit Igor und Mark auf der Bühne der Wuppertaler Stadthalle.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 24.09.2024 | 06:50 Uhr