TONALi Festival: Abschlusskonzert ab 19.30 Uhr im Livestream Stand: 06.07.2024 06:00 Uhr Das einwöchige TONALi Festival geht am Samstagabend mit dem großen Abschlusskonzert in der Hamburger Elbphilharmonie zu Ende. Ab 19.30 Uhr können sie es auf dieser Seite im Video-Livestream sehen.

Das TONALi Festival ist immer für eine Überraschung gut. Beim Abschlusskonzert wird das Publikum miteinbezogen in die Aufführung der "Sozialen Symphonie", die aus dem Projekt "Kunstschutzgebiet" hervorgeht. Dabei werden die Normen des klassischen Konzertes überschritten, die Trennlinien zwischen Bühne und Saal aufgehoben und die Grenze zwischen Kunstschaffenden und Publikum verwischt.

Unter dem Motto "sei mittendrin statt nur dabei" bringt das Berliner Ensemble "Stegreif - The Improvising Symphony Orchestra" unter Mitwirkung des Publikums die Sinfonie zum Klingen. Das Konzerterlebnis aus der Hamburger Elbphilharmonie können sie hier im Video-Livestream am Sonnabend ab 19.30 Uhr live verfolgen.

TONALi Award geht ans Ensemble "DieOrdnungDerDinge"

Der mit 25.000 Euro dotierte TONALi Award "Mut zur Utopie" wird in diesem Jahr im Rahmen des Abschlusskonzertes an das Berliner Ensemble "DieOrdnungDerDinge" vergeben. Das 2011 gegründete Ensemble hat sich der Entwicklung neuer, höchst visueller und spielerischer Formen des Konzerts und des Musiktheaters verschrieben. Die Stärke des Ensembles liegt in seiner Vielseitigkeit, die Mitglieder haben Hintergründe in Musik, Komposition, Schauspiel und bildender Kunst. In ihren Projekten werden aus Klang, Sprache, Objekten, Licht und Bewegung Kompositionen, die mit Humor und philosophischen Untertönen neue Wahrnehmungswelten eröffnen.

TONALi ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar und erlebbar machen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik