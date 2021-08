Sommerliche Musiktage Hitzacker: Gelungener Auftakt trotz Regens Stand: 02.08.2021 15:40 Uhr Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker sind das älteste Kammermusikfestival in Deutschland. In diesem Jahr finden sie schon zum 76. Mal statt. Bereits das Auftaktwochenende stand im Zeichen Schuberts. Beitrag anhören 5 Min

von Marcus Stäbler

Die Sopranistin Sophie Klußmann singt Franz Schuberts "Der Wegweiser", begleitet von einer E-Gitarre. Das Lied erzählt von der Schwermut eines Wanderers, der die Einsamkeit sucht. Eine Handvoll anderer Menschen in Alltagskleidern, in gedeckten Blau- und Grautönen, steht der Sopranistin bei, gibt ihr Nähe und Wärme. Eine Frau neben ihr streckt den Arm aus und zeigt die Richtung an. Der Weg führt in die Ferne.

Verbindung verschiedener Künster mit "Nico and the Navigators"

Der bange Blick ins Ungewisse ist auf der Bühne zu sehen und zeitgleich auch vergrößert, auf einem Videoscreen, der das Bühnengeschehen live abbildet - eins von vielen starken Bildern der bewegenden Schubert-Annäherung, im Eröffnungskonzert der Sommerlichen Musiktage Hitzacker am Samstagnachmittag. Diese Annäherung stammt von der Gruppe "Nico and the Navigators" aus Berlin. Sie verzahnt Musik, Tanztheater, Pantomime und Videokunst zu einer eindringlichen Performance und spürt den emotionalen Botschaften von Schuberts Musik nach.

Für die Regisseurin Nicola Hümpel ist klar, "dass es um Menschlichkeit geht", sagt sie. "Und um die Zuneigung von Mensch zu Mensch. Die Suche nach Geborgenheit, das Leitthema von Schuberts Leben. Und die Suche nach einer Heimat, die Suche nach einem Ort, an dem ich bleiben möchte, das kann manchmal auch ein Mensch sein, eine Freundschaft, an die ich mich emotional anhaften kann." Diese Suche nach Heimat verbindet die persönliche mit der politischen Dimension. Eine junge syrische Tänzerin aus dem Ensemble ist selbst in einem Schlauchboot über das Meer geflohen.

Musiktage Hitzacker unter dem Motto "Schubert.JETZT!"

Dieser anrührende und bewegende, manchmal aber auch sehr witzige Auftakt führte direkt zur Kernidee des Festivals. "Schubert.JETZT!" So hat Intendant Oliver Wille die Sommerlichen Musiktage 2021 betitelt. Das "JETZT" sei eine Aufforderung an die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, Schubert mit einem eigenen Bezug zu verbinden, sagt Wille: "Also, was sie bewegt, ein neues Programm, eine aktuelle Sicht auf die Welt auf unsere Gesellschaft musikalisch ausgedrückt. Genauso färbt sich dieses Festival.

Der Geiger Christian Tetzlaff und der Pianist Lars Vogt erfüllten diesen Wunsch in ihrem Duoabend mit außergewöhnlich dichten Interpretationen, in denen spürbar ein Bekenntnis zum Moment mitschwang, zum Leben, mit all seinen Aufschwüngen und Glücksgefühlen, aber auch mit seinen Härten und schwarzen Abgründen. Diese Kontraste loteten die beiden befreundeten Spitzenkünstler mit Musik von Franz Schubert, György Kurtág und Dmitri Schostakowitsch aus.

Regenschauer fügen sich dramaturgisch ein

Beim Open-Air-Konzert des Avin Trio im Kurgarten trafen Schubert und Brahms auf eine Uraufführung der Komponistin Aigerim Seilova. Ein kräftiger Schauer trieb das Publikum zwischendrin unter ein Sonnensegel und überprasselte die Musik lautstark. Aber das störte das junge Trio kaum. Im Gegenteil: Dramaturgisch passte die Nässe perfekt als Übergang. Denn das anschließende Konzert tauchte gedanklich in ein helles Bächlein ein und rückte das Forellenquintett von Franz Schubert ins Zentrum.

Das erweiterte Gaspard Trio verknüpfte die fünf Sätze von Schuberts Forellenquintett mit zeitgenössischen Stücken von Georg Friedrich Haas, Eliott Carter und Wolfgang Rihm. Ein weiteres Beispiel für die spannende Begegnung von Schubert mit der Jetzt-Zeit, bevor das Auftaktwochenende in Hitzacker mit hochvirtuosem Blockflötenzwitschern von Maurice Steger ausklang.

Weitere Informationen Kulturpartner: Musikwoche Hitzacker Die Musikwoche Hitzacker ist ein zehntägiges Festival klassischer Musik, das jährlich im Februar/März stattfindet. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 02.08.2021 | 14:20 Uhr