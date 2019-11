Stand: 28.11.2019 08:35 Uhr

Plácido Domingos mitreißender Auftritt in der Elphi von Kai Salander

Ausnahmetalent, Genie, Opernstar: Für den Spanier Plácido Domingo haben die Kritiker in den vergangenen 60 Bühnenjahren außergewöhnlich viele Prädikate gefunden. Jüngst belasten den Tenor jedoch schwere Vorwürfe. Mehrere Sängerinnen hatten Domingo im Zuge der "MeToo"-Bewegung gegen sexistisches und sexuell übergriffiges Verhalten einflussreicher Männer teils Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe vorgeworfen. In den Vereinigten Staaten distanzierten sich renommierte Konzerthäuser von dem Weltstar. In Hamburg fand das Konzert dennoch statt, Kai Salander saß für NDR Kultur in der Elbphilharmonie.

Vor 2.000 Besuchern ging der spanische Opernstar Domingo im schwarzen Frack, die welligen grauen Haare nach hinten gelegt und mit ausgebreiteten Armen, in die Charmeoffensive. Das Publikum umjubelte seine kleine Tanzeinlage mit der Sopranistin Ana María Martínez sowie seine leidenschaftliche Arie "Dein ist mein ganzes Herz".

Konzert in Hamburg ausverkauft

Viel Jubel und Applaus trotzt schwerer Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Domingo. Im Zuge der "Me-Too"-Debatte hatten neun Frauen den Weltstar wegen Belästigung beschuldigt, einige sollen 30 Jahre zurückliegen. Für das ausverkaufte Konzert in Hamburg sahen sowohl der Veranstalter als auch die Elbphilharmonie keinen Grund zur Absage. Tagelang sei über die Entscheidung beraten worden, erklärt Moritz Bremer von der Künstleragentur Neuland Konzerts: "Wir waren wenige Tage nach der Veröffentlichung des Konzertes im letzten Jahr ausverkauft. Wir haben keine Stornierungsgesuche bekommen."

Nach dem Spießrutenlauf in den USA ist der 78-jährige Sänger gewissermaßen als verlorener Sohn nach Hamburg zurückgekehrt. 1966 hatte Rolf Liebermann als Intendant der Hamburgischen Staatsoper das Ausnahmetalent aus den USA in die Hansestadt geholt.

