Capella de la Torre zählt zu den weltweit führenden Ensembles für Bläsermusik der frühen Neuzeit. Mit mehr als 20 CD-Einspielungen haben sich die vielfach ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker ein umfangreiches Repertoire erarbeitet: Werke des 14. bis 17. Jahrhunderts treffen dabei immer wieder auch auf zeitgenössische Kompositionen, gespielt auf historischen Instrumenten.

Katharina Bäuml und Martina Fiedler live bei NDR Kultur à la carte EXTRA

Geleitet wird das Ensemble von der Oboistin und Schalmei-Spezialistin Katharina Bäuml, die es 2005 gründete. Auch Martina Fiedler ist langjähriges Mitglied der Capella de la Torre und mit ihrem Continuospiel nicht nur in Norddeutschland, sondern in der ganzen Welt unterwegs. Beide Künstlerinnen sind also ein bestens eingespieltes Team. Und die ungewöhnliche Kombination von Schalmei und Truhenorgel verspricht ein ganz besonderes Konzerterlebnis in unserer Reihe NDR Kultur à la carte EXTRA.

Das Gespräch führt Friederike Westerhaus.

