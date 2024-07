Stand: 17.09.2020 14:26 Uhr Charlotte Oelschlegel

Konzertsaal, ostafrikanisches Küstendorf und Hamburger Club. In Charlotte Oelschlegels Plattenregal steht Vieuxtemps neben Wüstenblues aus Mali und Patti Smith. Als Bratschistin im Bundesjugendorchester festigte sie ihren Musikgeschmack, absolvierte einen Freiwilligendienst in Tansania und studierte "Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia".

Bei NDR Kultur kann man Sie in verschiedensten Formaten am Mikrofon hören. Als Moderatorin im Tagesprogramm, als DJ, die ihren vielfältigen Musikgeschmack zwischen den Genres bei NDR Kultur Neo präsentiert, als einfühlsame Interviewerin in NDR Kultur a la carte oder als Podcast-Host. Im Jahr 2020 wurde sie in der Kategorie "Beste*r Newcomer*in" für den Deutschen Radiopreis nominiert.