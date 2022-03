Lionel Martin gewinnt Wettbewerb "Ton und Erklärung" 2022 Stand: 06.03.2022 08:05 Uhr Drei junge Cellisten standen im Finale beim Musikwettbewerb "Ton und Erklärung" 2022. Der 18-jährige Lionel Martin aus Tübingen hat sich den ersten Preis erspielt. Beitrag anhören 203 Min

von Stephan Sturm

Ein packendes Finale konnten die Besucher im Großen Sendesaal des NDR in Hannover und die Hörerinnen und Hörer von NDR Kultur hautnah miterleben. Das künstlerische Niveau war sehr hoch. Obwohl sie in ihren rund fünfminütigen Einführungen vor den Konzertpräsentationen ganz unterschiedliche Ansätze verfolgten, gingen alle drei Finalisten auf die Lage in der Ukraine und den Krieg in Europa ein.

Musikalisch lieferten alle drei eine packende und virtuose Interpretation ihrer Konzerte ab. Am Ende gewann der Jüngste den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis. Seine Präsentation von Dmitrij Schostakowitschs erstem Violoncellokonzert überzeugte die Jury, die zu einer schnellen Entscheidung kam - und auch das Publikum.

Lionel Martin: Ein Cellist, von dem man noch viel hören wird

Lionel Martin stammt aus Tübingen und erhielt mit fünf Jahren den ersten Cellounterricht. Seit rund zwei Jahren studiert er an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit dem vergangenen Jahr wird er durch das Programm "SWR2 New Talent" für drei Jahre durch CD-Produktionen gefördert. Ein junger Cellist, von dem man noch viel hören wird.

Den zweiten Preis erhielt der aus Marburg stammende Joel Blido, Dritter wurde Moritz Huemer aus Feldkirch in Österreich. Die NDR Radiophilharmonie begleitete unter Leitung des iranischen Dirigenten Hossein Pishkar die drei jungen Cellisten im Finale, das NDR Kultur live übertragen hat.

Der Musikwettbewerb "Ton und Erklärung" nimmt Klassiktalente in den Fokus, um junge Musikerinnen und Musiker zu fordern und zu fördern. In diesem Jahr war der Wettbewerb für Cellistinnen und Cellisten ausgeschrieben.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Podium der Jungen | 05.03.2022 | 15:00 Uhr