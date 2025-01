Knabenchor Hannover: Ausblick aufs Jubiläumsjahr Stand: 02.01.2025 15:51 Uhr Der Knabenchor Hannover ist seit Kurzem an einem neuen Ort in Hannover zu finden: In der ehemaligen, einst evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Vahrenwald. Hier probt er für das Jubiläumsjahr 2025, in dem der Chor 75 Jahre alt wird.

von Agnes Bührig

Chorprobe im ehemaligen Kirchraum mit den vielen Winkeln und Rampen aus den 1970er-Jahren. Wo einst die Gemeinde Platz nahm, sitzt ein knappes Dutzend Jungen zwischen zehn und 14 Jahren und probt die hohen Stimmen von Haydns Schöpfung für das Festkonzert im Herbst. Ab und zu wandern ihre Blicke über die wellige Großplastik vorn an der Wand, die an den Mantel Gottes erinnern soll. Ludwig, Clemens und Owen gefällt der neue Probenraum: "Man vergisst, dass es mal eine Kirche war, weil es einfach nur ein großer Raum ist, wo das alles einfach viel schöner klingt. Es ist einfach nur schön. Man hat einen größeren Raum für alle zusammen, man hat eine bessere Akustik.

Campus Knabenchor Hannover: Ort der Begegnung

Von unten, wo einst eine Kita einquartiert war, ist eine neue Treppe hinten im Kirchraum geplant. Die Bereiche Eintreten und Auftreten werden so miteinander verbunden, sagt der Leiter des Chores, Jörg Breiding. Die Einzelzimmer der früheren Kita im Untergeschoss eignen sich zudem gut als kleinere Probenräume. Bis Mitte 2026 soll alles fertig sein, doch noch rund eine Million Euro fehle für den neuen Campus Knabenchor Hannover, erklärt der Chorleiter: "Der Begriff Campus, den fanden wir ganz schön, weil wir ja hier Kinder und Jugendliche ausbilden, an einem Ort, der wirklich etwas Campus-ähnliches hat. Es gibt neben der Kirche noch einen alten Gemeindesaal, dann haben wir noch so eine Art Platz, an dem man ankommt und dann in die Kirche geht. Bei den Inhalten beschäftigen wir die Kinder und Jugendlichen nicht nur mit Musik, sondern auch mit Werten wie Pünktlichkeit, Teamgeist und Zuverlässigkeit."

Auftragsarbeiten und Kooperationen zum 75. Jubiläum

Neben der Ausgestaltung des Campus' geht es im Februar bei Herrenhausen Barock mit dem Feiern des 75-jährigen Bestehens los. In Auftrag gegeben sind vier neue Arrangements zu den Werken des barocken Liederdichters Paul Gerhardt. Die musikalische Bandbreite reicht dabei vom Ensemble für alte Musik La Festa Musicale bis zum Jazz-Posaunisten Nils Landgren, die den Knabenchor begleiten.

"Wir haben ganz bewusst die verschiedenen Stilistiken, die auch unsere Arbeit prägen, in Auftrag gegeben", so Chorleiter Breiding. "Wir werden einen Bach-Kantaten Eröffnungssatz spielen, einen Eingangschor wie er ihn vielleicht in einer Kantate geschrieben hätte. Dann wird es eine Umarbeitung eines sehr tollen Choral-Vorspiels von Brahms geben über "Oh Welt, siehe hier dein Leben". Das endet dann sehr schmissig und schwungvoll mit jazzigen Klängen."

Kirchentag und Abschiedskonzert

Auch auf dem Kirchentag, der 2025 in Hannover stattfindet, wird der Knabenchor Hannover mit Nils Landgren spielen. Im Juni ist er zudem Teil des großen Abschiedskonzert im Kuppelsaal mit dem scheidenden Intendanten der Kunstfestspielen Herrenhausen Ingo Metzmacher und Musik des US-Amerikaners Charles Ives. Im Dezember steht dann ein erneutes Zusammentreffen mit dem Blechbläserensemble London Brass auf dem Programm, dann allerdings eher wieder traditionell und weniger jazzig.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Vormittag | 02.01.2025 | 10:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik