Millionenschwere Umzugshilfe für Knabenchor Hannover

Vor dem Umzug des Knabenchors Hannover in die ehemalige Heilig-Geist-Kirche hilft der Bund bei der Sanierung des Gebäudes. Für das Vorhaben habe der Haushaltsausschuss des Bundestages eine Förderung in Höhe von 1,85 Millionen Euro beschlossen. Das berichten mehrere Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP in einer gemeinsamen Pressemitteilung. In der stillgelegten Kirche im Stadtteil Vahrenwald wurden unter anderem asbesthaltige Schadstoffe gefunden, die mit den Fördermitteln entfernt werden können. Bislang hatte der Knabenchor Hannover in der Aula einer Grundschule geprobt. Weil diese abgerissen wird, wurde lange nach einem anderen Probenort gesucht. Das Gotteshaus soll eine neue und dauerhafte Heimat bieten.

